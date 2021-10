Artista din România care a ajuns să plângă după fiica ei: ”Îi făceam rău”

O artistă cunoscută în România nu și-a mai văzut fiica de foarte mulți ani, așa că este chinuită de faptul că propriul copil a rupt legătura cu ea. Aceasta încercă din răsputeri să poarte o conversație cu fiica sa, dar fata nici nu vrea să audă de femeia care i-a dat viață.

Roxana Blagu, care a făcut parte din trupa Trident, trece, de ani de zile, prin clipe dificile. Aceasta a rupt legătura cu fiica ei, chiar dacă îi duce dorul în fiecare zi. Ea nu a mai vorbit de ani de zile cu micuța rezultată din fostul mariaj, ținând cont că și-a pierdut în instanță drepturile pentru custodia comună.

Vedeta și fostul ei soț au divorțat pe când fiica lor avea doar 3 ani și jumătate, iar, pe atunci, cei doi au primit custodia comună. Între timp, Roxana Blagu și-a pierdut drepturile în instanță după ce și-a schimbat domiciliul foarte des.

Dorința mea era să o văd și ea să mă vadă pe mine, să vadă că nu am uitat-o, nu am părăsit-o, nu mi-am dorit această despărțire.

Eu am făcut niște alegeri pe parcursul acestor ani, sunt aproape opt ani, și am ales să stau un pic departe, pentru că o lungă perioadă m-am dus după ea peste tot, grădiniță, școală, locuri de joacă, parc, zile de naștere, cursuri. Îi făceam rău, fără să vreau.

Între timp, după ce fostul soț a obținut custodia deplină, fosta solistă de la Trident nu și-a mai putut întâlni copilul. Totuși, chiar și când avea drepturi egale cu fostul partener, Roxana Blagu a menționat că au existat situații în care educatoarele și învățătoarele încercau să o țină departe de fiica ei.

Timpul a trecut și Roxana Blagu a pierdut contactul cu fiica ei, deși mereu s-a informat cu privire la cum o duce aceasta. Vedeta se bucură de faptul că a devenit mămica unui băiețel, dar își dorește să își revadă primul copil, așa că face tot posibilul să îi atragă atenția fetei.

A aflat de la școală că are un frățior, i-a spus o colegă de la școală. Eu sunt foarte activă pe Instagram, am venit și la voi în emisiune, tot cu gândul acesta, ca ea să mă vădă și să fiu destul de activă.

Chiar dacă mesajele trimise fiicei sale nu au primit răspuns, Roxana Blagu speră ca aceasta să înceapă să fie curioasă și să își dorească să își vadă mama pe măsură ce timpul trece.

„Mereu m-a blocat, nu am primit niciodată un răspuns de la ea. Cred că va crește și va înțelege și va fi curioasă. Noi ne-am despățit când ea avea 3 ani și jumătate.

Ea a plecat la cinci anișori, pentru că o perioadă a stat cu mine. Mereu m-am întrebat cu ce am greșit. Cred că am greșit pentru că trebuia să fiu mai puternică în relația pe care am avut-o, am fost destul de slabă. Am fost prea tânără.”, a adăugat artista.