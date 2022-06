Vedeta care nu ar participa la America Express deși a fost la Asia Express: „Este ridicol” (exclusiv)

Ce vedetă nu ar participa la America Express, deși a fost la Asia Express. Deși consideră că acea experiență a fost una fabuloasă, nu ar mai repeta-o nici în ruptul capului și are și o explicație pentru această decizie. Despre cine este vorba! Cu siguranță fanii și-ar dori să revadă echipa pe un nou traseu!…

Deși a fost la Asia Express și a făcut echipă de senzație cu Lorelei Bratu, Zarug spune că nu ar fi participa la America Express, continuare a emisiunii Asia Express. Zarug și Lorelei Bratu au cucerit publicul cu apariția la Asia Express și cu siguranță fanii și-ar dori să îi revadă în astfel de provocări. Însă Zarug este de părere că o experiență similară cu Asia Express este de nerepetat.

„După Asia Express, că eu acolo am fost, nu la America Express, am încheiat filmările la o altă emisiune în care, cică, am fost concurent. Eu nu prea sunt concurent la lucruri pentru că nu reușesc să mă pun într-o schemă în care să mă compar cu alți oameni.

Eu am demersul și drumul meu în viață, cu anumite competiții de care mă țin. Nu m-aș mai duce niciodată concurent la Asia Express. Experiența aia a fost absolut fabuloasă, dar tocmai pentru că a fost intensă și unică, înseamnă că este irepetabilă. Nu ai de ce să te duci a doua oară, este ridicol”, a spus Zarug, în exclusivitate pentru Impact.ro.