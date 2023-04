Vedeta care făcea furori în anii ‘90 a ajuns să caute în gunoaie pentru a se hrăni. Drama pe care o trăiește în prezent

De la defilările pe covorul roșu, la căutatul prin tomberoane. Fosta soție a starului Baywatch Jeremy Jackson, Loni Willison, a fost văzută scormonind într-un tomberon din Los Angeles în căutare de mâncare. Vedeta care făcea furori în anii ‘90 trăiește acum vremuri foarte grele.

Loni Willison, soţie de star de la Hollywood şi fotomodel care atrăgea privirile tuturor celor din jur atunci când își făcea apariția pe covorul roșu, a ajuns să caute prin gunoaie la vârsta de 39 de ani.

Aceasta pare să fi intrat într-o spirală și a ajuns să trăiască vremuri grele după destrămarea mariajului lor de doi ani, lăsând-o fără adăpost pe străzile din Venice Beach, California, SUA, și dependentă de droguri. Cândva îmbrăcată în ținute elegante, strălucitoare, și făcând ravagii în lumina reflectoarelor, astăzi ea duce o viață de om al străzii.

În urmă cu doar opt ani, tânăra de 39 de ani lucra ca actriță și model de fitness și era o obișnuită a covoarelor roșii alături de soțul ei actor, cu trei ani mai mare decât ea. La apogeul faimei sale, Loni Willison era cunoscută mai ales pentru rolul Kira Mickaels din serialul de televiziune de thriller, Expose.

Lucrurile au început să se înrăutățească, însă, după ce Jackson a fost acuzat că ar fi încercat să o strângă de gât în urma unei crize de furie la beție. După ce s-au despărțit, femeia a început curând să aibă probleme de sănătate mintală și se pare că a început să ia metamfetamină.

Dată dispărută în anul 2018, ea a fost descoperită de jurnaliști în 2020, pe străzi, fără dinți și murdară.

„Nu am vorbit cu Jeremy. Nu vreau să vorbesc cu prietenii mei, mă descurc foarte bine. Nu vreau ca nimeni să mă ajute.

Nu am un telefon mobil. Am mâncare și am un loc unde să dorm. Fac rost de bani pe ici, pe colo, iar în tomberoane și lângă magazine este mâncare. Sunt multe aici”, a declarat ea, la acea vreme, pentru The Sun.