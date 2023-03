Fostul fotomodel Laurette Atindehou (39 de ani) recunoaște că a avut ghinion în dragoste. Pune însă totul pe seama schimbării mentalității oamenilor: „Femeile și bărbații nu mai au aceeași perspectivă. În fapt, nu mai sunt cei de pe vremea părinților noștri, ca să nu mai vorbim despre cei din vremea bunicilor”, ne-a spus Laurette, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri.

Laurette ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre prioritățile din viața ei:

„Nu mai e pentru mine un subiect actual o discuție despre un anume partener de viață. Momentan, preocuparea mea principală este familia mea, și, în special, fetița mea, Serena, de 11 ani. Bărbații nu mai sunt o prioritate în viața mea! De aceea am și preferat din vara anului trecut să mă împart între Franța și România, ducându-mi fata la școală, la Paris”.

Laurette a avut numai ghinion în amor. S-a iubit cu fostul fotbalist senegalez Magaye Gueye, cu Stelian Ogică, cu omul de afaceri Ciprian Nistor, cu care s-a și căsătorit de altfel pe când acesta se afla închis, dar și cu un afacerist italian obscur, Alessandro. Laurette Atindehou a avut o relaţie și cu Mihai Ştefan, tatăl fiicei ei, Serena.

Laurette mai susține că nu regretă niciun moment decizia luată, în urmă cu nouă luni, din motive întemeiate, de a se despărți de fostul fotbalist senegalez Magaye Gueye:

În prezent, Laurette face des naveta București-Paris. La Paris și-a dus fata la studii, iar la București se ocupă de salonul de masaj și de înfrumusețare, care-i poartă numele, și care are o perioadă prosperă.

Pe de altă parte, Laurette ne-a povestit că a avut surpriza de a fi recunoscută de mulți dintre conaționalii săi și pe străzile capitalei Franței:

„Nu mă așteptam să fie atât de mulți români stabiliți în Franța. Am înțeles însă că nu sunt deloc puțini atunci când am fost salutată pe stradă. Dar, mai ales, după ce am fost duminica, la bisericuța românească de acolo.

Oamenii m-au salutat cu căldură, ba chiar am făcut fotografii împreună și am stat mult timp de vorbă despre una sau alta! E puțin diferit să fii vedetă în Franța, față de România, asta puteți fi siguri!”, ne-a mai declarat Laurette Atindehou, exclusiv pentru Playtech Știri.