Vedeta care a refuzat Ferma de la PRO TV. Discuția lui cu producătorii e halucinantă VIDEO

O vedetă a refuzat să vină la Ferma, deși producătorii au insistat să-l aducă în emisiune. Cine a ratat notorietatea adusă în plus de show și care a fost motivul pentru care nu a acceptat oferta celor de la Pro TV?

Dezvăluire neașteptată în seria „A fost o glumă”. Dan Frînculescu ar fi trebuit să se afle la „Ferma”, dar a refuzat să se afle printre participanții din sezonul acesta și să trăiască așa cum poate niciodată n-a făcut-o. Show-ul comedianților din online a atins un subiect aparte, emisiunile din zilele noastre, mai cu seamă „Ferma”, unde trebuia să fie prezent și Frînculescu. Mizutzu, Bordea și Radu Bucălae au luat la pas câteva din show-urile iubite de români, iar mai apoi Dan a făcut mărturisirea că a fost sunat de producătorii de la Pro TV în vederea unui contract pentru participarea la emisiunea precizată. Din păcate pentru fanii comediantului, nu l-au putut vedea anul acesta în competiția grea.

Dan Bordea: Ferma de la Pro TV e un fel de Insula Iubirii. Au dusul in curte si ocupa doar partile intime. Mai au o chestie si ii incatuseaza, femei cu barbati.

Dan Frinculescu: Ce bine ca nu m-am dus. M-au chemat la treaba asta. Mi s-a parut ca e o gluma. Cica a fost si nu stiu care. Am fost politicos si le-am zis sa ma sune cand au un format in care nu trebuie sa mulg capre daca se poate. Si mi-a zis ca nu e vorba despre asta. Au zis: dar stii ca o sa ai expunere. Iar eu le-am zis: exact despre aia mi-e frica