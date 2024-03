Vedeta care a rămas gravidă la 41 de ani! Iubitul ei abia a împlinit 27, veste surpriză în showbiz

O celebritate în vârstă de 41 de ani a vorbit deschis despre cum se simte să ai un copil în așa-zisa „a doua tinerețe”, mai ales cu un partener mult mai tânăr. Femeia este pregătită să îmbrățișeze experiența, bucurându-se de susținerea iubitului. Este deja mama unei fetițe de 11 ani. Foto

A făcut furori în septembrie, când a pășit pe covorul roșu la Vogue World purtând o ținută Schiaparelli, albă, în două piese, care i-a lăsat la vedere burtica de însărcinată. A pozat atunci cu încredere în fața fotografilor, cu mâna în șold, punându-și în evidență noua statură.

Vestea că Sienna Miller, fiindcă despre ea este vorba, a rămas însărcinată și urmează să aducă pe lume al doilea copil (ea fiind deja mama unei fetițe de 11 ani, pe care o are cu actorul Tom Sturridge) a făcut înconjurul lumii. Paparazzi au surprins-o apoi în Ibiza, într-un bikini maro, bucurându-se de soare.

Sienna Miller a fost fotografiată de mai multe ori petrecându-și timpul liber cu iubitul său, Oli Green, care abia a împlinit 27 de ani. Cele două vedete formează un cuplu de aproximativ doi ani de zile, iar vârsta nu a reprezentat o piedică nici în calea iubirii, nici în calea conceperii unui copil.

Frumoasa actriță a oferit recent un interviu pentru Vogue în care a discutat despre ideea de a avea un al doilea copil la vârsta de 41 de ani. A mărturisit că și ea s-a judecat, în unele momente, pentru această decizie, însă a ajuns la concluzia că nu poate lupta cu prejudecățile oamenilor.

„Mi-ar plăcea să ajung în punctul în care să nu simt nevoia să glumesc despre faptul că sunt mai în vârstă și am un copil. Am avut emoții (să pozez din nou în haine de gravidă pentru Vogue World – n.r.), însă după ce am făcut-o, totul a devenit plictisitor. Mi-am spus că voi păstra totuși niște fotografii amintire pentru tot restul vieții”, a declarat Sienna Miller.