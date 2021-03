Cristina Cioran a făcut dezvăluiri neașteptate. Ce problemă are vedeta în sarcină

La 43 de ani, Cristina Cioran va deveni mamă pentru prima dată, în luna septembrie a acestui an. Actrița a făcut dezvăluiri neașteptate. Ce problemă are vedeta în sarcină și cum reușește să treacă peste ele. Blondina a dat tot din casă.

Fericire mare în showbizul românesc. Cristina Cioran a anunțat că este însărcinată, pentru prima dată. Frumoasa blondină nu își mai încape de piele de fericire și abia așteaptă să-și țină viitorul copil în brațe. Cu toate că simte norocul de a deveni mamă pentru prima dată, actrița a declarat că a avut câteva probleme în sarcină care au făcut-o să se teamă pentru viața bebelușului său din pântec.

„ Am intrat în a 13-a săptămână, adică în trimestru doi, în patru luni (…). Eu am rău de mișcare, așa că orice chestie face să accentueze răul ăsta de mișcare. Sarcina agravează puțin chestia asta. Grețurile matinale la mine sunt seara. Pofte aveam și înainte și nu eram gravide. Nu suport mirosul de scorțișoară, deși îmi plăcea foarte mult înainte”, a declarat frumoasa actriță în cadrul emisiunii “Showbiz Report”, conform celor de la cancan.ro .

Fosta prezentatoare de la Acces Direct a experimentat anumite neplăceri în sarcină, având grețuri pe timp de seară. De asemenea, frumoasa blondină este conștientă de riscurile care presupun o sarcină după vârsta de 40 de ani, așadar are foarte mare grijă de ea. Motivul pentru care a ținut secretă starea în care se află este pentru că s-a temut pentru viața bebelușului ei nenăscut.

„Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte ori că sunt însărcinată, că am bebeluș. Acum că sunt însărcinată, am avut emoții timp de trei luni de zile, pentru că am așteptat cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre patru femei pierde prima sarcină, riscurile erau foarte mari. Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare”, a declarat frumoasa Cristina Cioran, potrivit sursei citate.