Cum arată camera micuței Ivana, fiica Iustinei și a lui Cornel de la Insula Iubirii. Vedetele și-au dus fiica acasă, fanii s-au topit când au văzut-o

Acum s-a aflat cum arată camera micuței Ivana, fiica Iustinei și a lui Cornel de la Insula Iubirii. Cele două vedete și-au scos fiica din maternitate și au dus-o acasă, unde i-au pregătit o cameră demnă de o adevărată prințesă.

Cum arată camera micuței Ivana, fiica Iustinei și a lui Cornel de la Insula Iubirii

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii au devenit recent părinții unei fetițe de nota 10. Cele două vedete și-au scos sâmbătă fetița din maternitate și și-au dus cel mai frumos cadou acasă. Camera fetiței a fost deja pregătită și o aștepta pe micuță. Iustina a recunoscut că trăiește emoții intense de când a adus-o pe lume pe fiica ei și le-a arătat urmăritorilor și cum a fost aranjată camera pregătită pentru Ivana.

„Nu pot să vă explic fericirea și bucuria pe care o am în suflet. Astăzi am venit acasă cu cea micuță și ne-am pus la somn toți trei (…) Nu pot să vă explic cât de fericită sunt și cât de mult mă poate împlini acest copil într-un timp atât de scurt. Efectiv, sunt înnebunită după ea. Nu îmi văd viața fără ea și nu știu cum am trăit până acum fără ea (…) Mi se pare totul așa de drăguț (n.r. cum arată camera fetiței)”, a spus Iustina de la Insula iubirii, pe Instagram. Citește și Concurenta de la Insula Iubirii care a leșinat când a văzut că iubitul ei a căzut în ispită. Momentul a devenit viral

Ivana, așteptată acasă ca o prințesă

Cei doi părinți au fost ajutați pentru amenajarea camerei pentru micuță. Sora Iustinei și o prietenă s-au ocupat să pună la punct ultimele detalii pentru momentul în care Ivana a fost adusă acasă și totul pare perfect. Citește și Iustina de la Insula Iubirii, primul mesaj după ce a devenit mămică. Imaginile cu ea și bebelușul sunt virale pe net

Iustina și Cornel de la Insula iubirii s-au căsătorit pe 9 iunie și au făcut o nuntă mare, așa cum plănuiseră cei doi dinainte să plece în Thailanda. Foștii concurenți își doresc un eveniment fastuos și pentru botezul fiicei lor și se gândesc să organizeze petrecere unde au făcut și nunta, un loc despre care soțul Iustinei spunea că este special pentru ei.