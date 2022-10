Vedeta care a plecat de la Pro TV după 15 ani. Nimeni nu se aștepta la asta, decizia e definitivă

Punct și de la capăt! Aceasta este vedeta care a plecat de la Pro TV după 15 ani. Anunțul făcut a fost unul neașteptat pentru românii care se obișnuiseră să o vadă apărând pe micul ecran ca parte a trustului din Pache Protopopescu. Decizia este, însă, definitivă. De ce a renunțat la colaborarea cu televiziunea pentru care a lucrat mai bine de un deceniu.

De la podiumul de modă la o carieră frumoasă într-una dintre cele mai cunoscute televiziuni de la noi din țară. Avea doar 22 de ani când era aleasă câștigătoarea unui concurs de frumusețe, titlul de „Miss” deschizându-i porțile către o carieră sub lumina reflectoarelor. A primit un loc la pupitrul știrilor, unde a stat mai bine de un deceniu.

Acum, a venit momentul să înceapă un nou capitol pe plan profesional. Geanina Ilieș a decis să punct colaborării și a plecat de la Pro TV. În cei 15 ani, a bifat mai multe apariții în diferite seriale TV, a fost concurentă la reality show-ul „Ferma”, apoi a prezentat „Gospodar fără pereche”, după retragerea Anamariei Prodan din proiect. Anul trecut, frumoasa brunetă a fost gazda emisiunii „Hai să fim super” de la Pro TV Plus, unde avea ca invitați actuali sau foști sportivi de top ai României.

Vedeta este hotărâtă că a făcut cea mai bună alegere pentru viitorul său, explicând că simte că trece printr-o perioadă de schimbări importante.

Cu toate că arată fabulos, bruneta nu a ascuns niciodată faptul că a apelat la serviciile unui medic plastician, pentru o rinoplastie. Operația a avut o componentă estetică, dar și una medicală, Geanina precizând că a avut și unele probleme de sănătate.

„Nu am să spun niciodată nu intervențiilor estetice atâta timp cât sunt făcute corect, nu sunt exagerate. Nu-mi plac scimbările radicale însă. Am apelat la intervenții non-invazive, mi-a luat mult să mă gândesc dacă să fac sau nu operația de rinoplastie. (…)

Am decis să fac această intervenție, mi-a fost frică că mi se va schimba fizionomia. Eu zic ca a ieșit, mare diferență nu e, doar că am avut și alte probleme de sănătate și am zis să o fac. Am avut o deviație de sept, rinită, a fost destul de complicat la mine. N-aș mai schimba absolut nimic fizic la mine!”, a spus Geanina Ilieș, pentru sursa citată.