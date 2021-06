Detaliul senzațional observat de fani la Geanina Ilieș. Femeile o vor invidia

Fanii Geaninei Ilieș sunt surprinși de ultimele apariții ale fostei prezentatoare de știri. Ce detaliu senzațional au observat cei care o urmăresc de ani de zile pe frumoasa brunetă? Unora nu le-a venit să creadă că este adevărat. Unele dintre femei o invidiază din cauza aceasta.

Geanina Ilieș și-a surprins fanii. Ce detaliu au observat aceștia?

Frumoasa prezentatoare de televiziune a avut motiv mare de sărbătoare pentru că luna aceasta a împlinit frumoasa vârstă de 36 de ani. Acest moment deosebit desigur că a ales să-l petreacă în sânul familiei, adică alături de fiul său în vârstă de 15 ani și de mama sa care îi este chiar și vecină. Desigur că între timp și-au mai făcut apariția și cele mai bune prietene ale vedetei care au venit să-i ureze câte un gând bun și să se bucure alături de ea de ziua onomastică.

Fanii au fost surprinși de vârsta din buletin, majoritatea recunoscându-i că an de an pare că întinerește. Multe dintre femei sunt cu siguranță invidioase de tonusul bun pe care îl are și de modul frumos în care trece prin viață aceasta. Majoritatea internauților au fost de-a dreptul șocați să audă anii brunetei, ulterior făcându-i complimente pentru felul în care se întreține:

„Am avut o zi foarte încărcată. Cu filmări pentru emisiunea de la Pro Tv Plus, , de care mă ocup. Cu telefoane, mesaje pe rețelele de socializare. M-au felicitat mulți prieteni, cunoștințe, oameni cu care nu mai vorbisem de mult timp și care m-au surprins frumos. Am petrecut în liniște alături de familie. De fiul meu Patrick, de mama mea și de cele mai bune prietene. M-am simțit foarte, foarte bine. Am primit cadouri, flori. Am avut o zi minunată” , a mărturisit aceasta, pentru click.ro.

Care este secretul frumuseții sale?

Vedeta a mărturisit că încă din copilărie mama sa a învățat-o cu un regim alimentar echilibrat, lucru pe care îl respectă și acum. Desigur că și orele petrecute la sala de sport aduc un mare plus.