Vedeta care a părăsit România pentru Anglia. Și-a luat copiii, a închiriat vila din Pipera și adio!

Cine spune că nu îți poți schimba viața oricând? Vedeta Antena Stars este exemplul că poți lua decizii majore la aproape 40 de ani, având și doi copii. S-a mutat în Anglia, unde o duce destul de bine, după cum povestesc apropiații ei.

Rocsana Marcu a părăsit România pentru Anglia. Mamă singură cu doi copii, a luat decizia de a-și reorienta traiectoria

Mamă singură cu doi copii, Rocsana Marcu nu a gândit că schimbările se pot face doar la prima tinerețe. A dat dovadă de curaj, astfel că în iulie a decis să plece din țară. Deși avea o vilă spațioasă într-o zonă bună a Bucureștiului, prezentatoarea Antena Stars a pus în balanță și a ales varianta de a părăsi țara natală. A ales Anglia pentru că mai fusese acolo, are mulți prieteni și mai multe oportunități de locuri de muncă.

Astfel, de mai bine de patru luni, aceasta, împreună cu fiicele Indira (7 ani) și Mayra (12 ani) au o altă casă. Mai precis, Londra, unde și-au găsit o locuință frumoasă și o școală pe gustul lor.

„Rocsana a făcut cea mai bună alegere de până acum. A ales să plece din ţară. S-a stabilit în Londra unde îi este foarte bine şi dacă va fi aşa mereu, cred că mutarea va fi definitivă. În ţară vine doar ca să îşi vadă casa. Vila şi-a închiriat-o, ia bani frumoşi de pe ea. Iar cu aceştia îşi achită chiria în Anglia. Chiar este fericită şi mă bucur mult pentru ea”, a spus o prietenă bună a Rocsanei pentru Click!.

Mărturisiri dureroase: „Nu a văzut-o niciodată”

Despre ea se poate spune că nu a avut noroc în dragoste. Vedeta s-a îndrăgostit de doi bărbați cu care a făcut doi copii, dar de care ulterior s-a despărțit, lucru pentru care a fost condamnată.

„Eu boceam acasă că iar m-a minţit… Când am rămas însărcinată, el şi-a dorit foarte mult. Mi-a spus că vrea să fie băiat. În momentul în care a văzut la ecograf că e fată, totul s-a schimbat. I-am trimis un mesaj urât şi îmi pare rău că eu nu vorbesc aşa. «Trimite-o pe mă-ta să facă avort!», i-am scris şi de atunci nu am mai vorbit. M-am dus când aveam trei luni la medicul meu şi i-am spus că vreau să fac avort.

Doctorul a încercat să mă oprească şi să-mi spună că este târziu. I-am explicat că nu pot păstra copilul pentru că m-am despărţit. Îmi aduc aminte că am rămas cu femeia care îmi făca curăţenie şi toată noaptea am plâns şi am fumat. La un moment dat spre dimineaţă, când aşteptam să se facă ora să plec la spital, am adormit pentru câteva minute. Am aţipit şi am văzut o fetiţă care mi-a spus «mami, nu mă omorî că o să fii foarte mândră de mine!».

Atunci, m-am urcat în maşină şi m-am dus la Elias. Mi s-a spus să iau halat şi să intru în salon. Apoi, am intrat în sală. Zâmbeam şi lacrimile în curgeau continuu. I-am spus medicului că nu pot să fac avort. El m-a luat de cap şi m-a pupat. Nu m-am mai văzut cu el de când eram însărcinată. Şi fata are 9 ani şi nu a văzut-o niciodată!”, a spus aceasta la ”Un show păcătos”.