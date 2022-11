Vedeta care a ieșit în dresuri pe stradă. Toți au întors capul instant, iar ea s-a pus pe râs FOTO

Vedeta care a ieșit în dresuri pe stradă. Este cunoscută la nivel internațional; apare deseori în reality show-ul „E!, Keeping Up with the Kardashians”. Celebritatea a întors toate privirile, etalându-și cu încredere formele armonioase ale corpului. Apariția sa a fost senzațională! Află în rândurile de mai jos despre cine este vorba, de fapt.

Vedeta care a ieșit în dresuri pe stradă

Kendall Jenner este un model american care se bucură de mare succes în lumea showbiz-ului de peste Ocean. Mereu prezentă la evenimentele mondene, vedeta lucrează mână la mână cu stilista sa, din ale cărei sfaturi nu iese nicicum. Ținutele purtate de celebritate sunt bine gândite și alese, în așa fel încât să îi scoată în evidență toate atuurile fizice.

La cea mai recentă apariție publică, Kendall Jenner a întors toate privirile de pe stradă. Din nou, articolele vestimentare purtate au fost alese de către stilista sa, care s-a lăudat pe rețelele sociale cu ținuta clientei. Modelul și-a luat prin surprindere toți fanii. Nu s-a mai afișat așa niciodată.

La o primă vedere, am putea spune că Kendall Jenner era pregătită pentru o zi rece de toamnă. Numai că, dacă analizăm ținuta mai atent, observăm că, de fapt, vedeta a ieșit în dresuri pe stradă. Așa a fost fotografiată personalitatea de televiziune în Los Angeles, săptămâna aceasta, râzând larg.

După cum se poate observa și în imaginile încărcate în galeria FOTO, Kendall Jenner poartă un pulover tricotat și confortabil, de la talie în sus. În jumătatea de jos a corpului, nu i se pot vedea decât dresurile și lenjeria intimă.

Cum a apărut Kendall Jenner în Los Angeles

„Bună dimineața, Kendall Jenner!”, este mesajul publicat de către stilista Dani Michelle, într-o postare realizată pe platforma Instagram.

Stilista vedetei a făcut publice mai multe fotografii cu clienta sa, în dresuri și lenjerie intimă.

Kendall Jenner a organizat, recent, la Los Angeles și o petrecere cu cocktail. Tematica sărbătorii a fost o noapte de iarnă. Vedeta a celebrat lansarea Jean Paul Gaultier la retailerul online de lux FWRD, într-o reședință privată din Brentwood.

La petrecerea organizată cu ocazia lansării în cauză au participat mai multe celebrități. Megan Fox, Doja Cat, Iris Apatow și Chloe Bailey sunt doar câteva dintre numele importante care au susținut evenimentul organizat de Kendall Jenner. Majoritatea au purtat piese reeditate, cu imprimeuri cu puncte cibernetice ale lui Jean Paul Gaultier. Toate articolele vestimentare au făcut parte din colecția de toamnă a anului 1995, Cyber.