Vedeta care a fost cerută de soție în direct, la Măruță. „Vrei să fii soția mea?” / ”Da! Doamne, câte emoții!”

O vedetă cunoscută a fost cerută în căsătorie în direct! Aceasta a trăit emoțiile uriașe chiar în emisiunea lui Cătălin Măruță. Viitorul ei soț a complotat cu mama partenerei sale și cu prezentatorul TV pentru a-i face o surpriză de zile mari. Fanii vedetei au rămas fără cuvinte când au văzut ce se întâmplă, iar cu siguranță internauții au asaltat-o cu mesaje frumoase după cele auzite. Cine urmează să devină mireasă în viitorul foarte apropiat?

O vedetă de la noi a trăit mari emoții astăzi, când a spus marele DA chiar în direct! Mai exact, Elena Marin a fost cerută în căsătorie de logodnicul ei.

Bărbatul a decis să facă un nou pas în relația lor și să împărtășească cu toată lumea bucuria acestora. Cel din urmă a mărturisit că a fost foarte greu să îi ascundă micile detalii și să comploteze pe la spatele ei cu mama dansatoarei pentru că iubiții împărtășesc fiecare lucru.

Cu toate astea, a reușit să pună la cale acest scenariu și să o ceară în căsătorie în direct, la emisiunea lui Cătălin Măruță.

,,Am foarte mari emoții, dar trebuie să spun asta. Tu ești sufletul meu pereche și simt că lângă tine vreau să fiu toată viața. Vrei să fii soția mea? E un moment mai greu decât mă așteptam. Am avut foarte mari emoții.

Fosta concurentă de la ,,Survivor România” a rămas fără cuvinte și aproape că a izbucnit în lacrimi atunci când l-a văzut pe cel iubit în genunchi, cu inelul pe care i l-a pus pe deget. Ea și-a declarat dragostea, ulterior a subliniat că nu a simțit că Andrei îi pregătește o așa surpriză.

,,Nu cred că ai făcut asta! Nu cred! Și eu te iubesc. Nu am cuvinte, jur. DA! Și eu te iubesc! Wow ce surpriză…nu am cuvinte. Ce se întâmplă aici? Să înțeleg că toți știați, iar eu am fost singura care nu știa.

Nu am simțit nimic, trebuie să recunosc că a jucat-o foarte bine. Îmi spunea în drum spre tine că are emoții”, a reacționat celebra fostă dansatoare din trupa Andreei Bălan în timpul ediției de azi din cadrul show-ului ,La Măruță’.