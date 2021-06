Vedeta care a făcut bani cu trupul său. Ce s-a întâmplat la ziua unei bunicuțe, de fapt

Chris Pratt este un actor celebru, care s-a născut la data de 21 iunie 1979, fiind cunoscut pentru rolurile din Everwood și serialul Parks and Recreation.

Vedeta care a făcut bani cu trupul său

De asemenea, el a jucat în filme precum Wanted, Moneyball, The Five-Year Engagement, Zero Dark Thirty, Delivery Man și Her. În 2014, el a jucat în blockbusterele The Lego Movie și Guardians of the Galaxy. De asemenea, în același an, Chris Pratt a ocupat poziția a doua în lista Sexiest Men Alive, a revistei People, iar în anul 2015 a avut rolul principal în filmul Jurassic World, continuarea francizei Jurassic Park.

Deși este extrem de cunoscut acum, pe când era adolescent, Chris Pratt obișnuia să facă striptease și să câștige bani din asta. De altfel, el a recunoscut că i-a plăcut mereu să se dezbrace și chiar a participat la ziua de naștere a bunicii unuia dintre prietenii săi, în calitate de stripper. El chiar a dat o probă de job la un club de striptease, însă nu a fost primit, spunându-i-se că nu știe să danseze.

Fanii însă l-au ironizat spunând că suma de 40 de dolari este una foarte mică, de fapt. Acum, actorul în vârstă de 41 de ani se află al doilea mariaj, cel cu Katherine Schwarzenegger, cu care s-a căsătorit în anul 2019, iar cei doi au o fiică împreună.

De menționat este că Chris a mai fost căsătorit din 2009 în 2018 cu Anna Faris, mariaj din care are un băiat.

Chris Pratt s-a născut în Virginia, Minnesota. Mama sa este de origine norvegiană, iar tatăl său are origini engleze, germane, canadiene, elvețiene și franceze. Chris Pratt a fost crescut în Lake Stevens, Washington, acolo unde a ieșit pe locul cinci într-un turneu statal de wrestling, ca elev de liceu.

Despre viața personală a lui Chris Prat, amintim că a întâlnit-o pe actrița Anna Faris pe platourile de filmare ale filmului Take Me Home Tonight, în 2007. Cei doi s-au logodit la sfârșitul anului 2008, și s-au căsătorit în Bali, pe data de 9 iulie 2009.

Despre viața personală a lui Chris Pratt

Cei doi au locuit în zona Hollywood Hills din Los Angeles, California, iar Fiul lor, Jack Pratt, s-a născut în august 2012. Cei doi s-au despărțit în 2017, iar divorțul a fost finalizat în anul următor.

Apoi, Chris Pratt a început o relație cu autoarea Katherine Schwarzenegger (fiica lui Arnold Schwarzenegger), în iunie 2018. La data de 13 ianuarie 2019, Chris Pratt anunța pe Instagram că el și Schwarzenegger s-au logodit. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2019 în Montecito, California. În august 2020, lor s-a născut primul copil, o fetiță pe nume Lyla Maria.