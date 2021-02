Vedeta care a apărut bandajată toată, la TV: ”Am fugit din spital”

O vedeta care a apărut cu capul bandajat a făcut primele declarații despre ce i s-a întâmplat.

O vedeta a apărut cu capul bandajat și a ridicat multe semne de intrebare în rândul fanilor. Este vorba despre Simona Trașcă. Blondina a vorbit despre ce i s-a intâmplat si din ce motiv a apărut toată bandajată.

Simona Trașcă este una dintre bombele sexy ale showbizului românesc. Vedeta atrage toate privirile și pe unde pășește ea nu poate trece neobservată. Însă, miercuri, blondina i-a lăsat pe toți admiratorii ei cu gura căscată când a apărut bandajata la cap.

Simona Trașcă a făcut primele declarații după apariția șocantă. Blondina a vorbt la Antena Stars despre ce i s-a întâmplat. Din fericire diva nu a pățit nimic rau, așa cum probabil s-au speriat mulți dintre admiratorii ei, ci a vrut doar să schimbe, din nou ceva la fizionomia ei. Simona a recurs la o noua intervenție chirurgicală, acesta fiind motivul pentru care era bandajată.

Simona Trașcă și-a făcut de această dată o lipoaspirație a bărbiei. Se pare că intervenția a fost un real succes și, potrivit declarațiilor făcute de blondină, nici nu a avut nevoie de spitalizare, desi medicul i-a recomandat acest lucru. Mai mult, vedeta spunea chiar ca a fugit din spital.

”Mi-am făcut lipoaspirație la bărbia dublă. Trebuie să se lipească aici (n.r. sub bărbie) și am văzut astăzi când mi-a schimbat pansamentele că arăt ok. Am fugit și din spital. Păi ce să caut acolo? Mi-a zis să stau până mă dezmeticesc, dar eu mă simțeam bine și am plecat. Da, am plecat cu mașina. Am ajuns bine acasă, mi-am luat niște somnifere, am dormit. Mă enervau fetele de la clinică, pentru că de fiecare dată când aveam eu liber, domnul doctor era full, așa că m-am trezit ieri dimineață și gata”, a mai zis blonda.