Ce a fost și ce a ajuns Pamela de România. Simona Trașcă, ținută sub papuc de noul iubit

Simona Trașcă este ținută sub papuc de noul iubit! Focoasa blondină nu mai este persoana libertină pe care o știau toți. Acum, ca să poată ieși din casă, are nevoie de permisiunea iubitului. Ce a fost și ce a ajuns Pamela de România?

Simona Trașcă, probleme în paradis

Din păcate, Simona Trașcă nu are deloc noroc în dragoste. Blondinei se pare că i se duc ochii numai după bărbații care nu-i aduc nicio evoluție. Cu toate că tânjește la maximum după o iubire ca-n povești, nu are parte nici în ruptul capului de prințul pe cal alb de care ar avea nevoie. Mai mult decât atât, cel pe care îl iubește acum este extrem de posesiv, motiv pentru care blondina este nevoită să-i ceară „bilet de voie”. Cu câteva săptămâni în urmă, celebra fostă asistentă TV, Simona Trașcă a vrut să arate tuturor oamenilor cât de fercită este ea în brațele noului iubit și a promis că relația va fi una strânsă.

„După mai bine de șapte luni, timp în care am stat singură, am decis să intru într-o relație. Noi doi suntem împreună de cam de vreo două luni de zile, dar am spus să păstrez acestă chestiune doar între noi. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că între mine și el a fost dragoste la prima vedere”, a declarat blondina pentru un site celebru de știri din România.

Bărbatul nu o lasă pe blondină să iasă din casă?