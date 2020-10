Vedeta care a adormit în direct, la Neatza cu Răzvan și Dani. Ce scuză a putut să le dea prezentatorilor

A adormit în direct, iar prezentatorii puși pe șotii au așteptat în liniște să-și dea seama că sute de ochi l-au privit în timpul puiului de somn. Moment amuzant la Neatza cu Răzvan și Dani. Ce scuză le-a dat vedeta când s-a trezit?

Un filmuleț foarte amuzant a apărut pe pagina oficială de Instagram a lui Florin Ristei. Cunoscutul jurat de la X Factor are atâta succes încât abia mai poate ține pasul cu el. În timp ce mulți artiști continuă să-și amâne spectacolele, solistul se bucură de contracte babane care nu-l mai lasă nici să-și ia doza de somn necesară pentru a putea reuși să treacă bine peste zi. Artistul a adormit în timpul emisiunii, în direct, iar colegii săi au surprins momentul și l-au lăsat în tăcere să-și dea seama că toate camerele sunt ațintite asupra lui, iar că sute de ochi îl privesc în timpul puiului de somn. Liniștea ce s-a creat în platoul de filmare i-a dat de gândit vedetei, așa că s-a trezit bulversată, crezând că și-a pierdut rândul. „Nu știam de ce ai tăcut! Aveam un moment…”, a spus Florin Ristei. Se pare că vinovate sunt orele multe petrecute la X Factor cu care colegii de la Neatza sunt deja obișnuiți de ani buni. În schimb, fostul câștigător al concurstului se află pentru prima oară în această postură. „azi a fost greu la serviciu #neatza@neatzacurazvansidani_oficial @xfactor.romania @futuristul @daniotil”, a fost mesajul cântărețului din dreptul filmulețului.

Răzvan Simion: „Bă, și ăsta a stat 12 ore pe scaun, în timp ce noi, bătrânii, am stat în picioare!”

Florin Ristei: ”Da, dar am fost epuizat psihic!”

Dani Oțil: ”Dar ce te-a epuizat psihic mai exact?”

Florin Ristei: ”Nu pot să le spun oamenilor ce alegeri am avut de făcut ieri. A fost o etapă decisivă!”

Replciile dimineții din prima zi a lui Ristei la Neatza

Dani: Îți dăm un job la Neatza. Ce ar fi să te întorci în televiziune? Parcă văd: Ristei se întoarce.

Florin Ristei: Nu e 8 ora mea.

Răzvan: Bă, nu e ora ta, dar știi care e diferența dintre o pizza mare și un solist vocal în perioada asta, nu? Cu o pizza mare poți să hrănești toată familia.

Florin Ristei: Hai că stau azi, dacă insiști.

Dani: Nu, dacă vrei, vii toată săptămâna. Oamenii de acasă ne pot scrie pe pagina de Facebook. Hai să-i dăm și omului o treabă pe aici.