Lidia Buble și-a făcut apariția în platoul de la Neatza. Ce a făcut Răzvan Simion, imediat cum a văzut-o

În această dimineaţă, Lidia Buble şi-a făcut apariţia, pentru a doua oară de la despărţirea de Răzvan Simion, în platoul emisiunii “Neatza”. Reacţia matinalului, însă, a fost una total neaşteptată!

Se împlinesc cinci luni de când au ales să se despartă, iar Lidia Buble a venit, pentru a doua oară, în platoul în care altădată îşi întâlnea iubitul. Încrezătoare şi fericită pentru noua colaborare muzicală cu cei de la Vunk, cântăreaţa a fost uimită să vadă că Răzvan a părăsit emisiunea. Cel care a anunţat separarea a fost chiar îndrăgitul matinal, însă acesta a ţinut să precizeze la acel moment că vor continua să colaboreze pe plan profesional.

“Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept”, a transmis Răzvan.