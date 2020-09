Vedeta Antena 1, dezvăluiri șocante. A pierdut sarcina, iar iubitul a dat-o afară din casă

A devenit cunoscută datorită emisiunii matrimoniale ”Insula Iubirii”, de la Antena 1, unde a fost un personaj controversat. Deși o persoană excentrică și mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta trustului TV are în spate o adevărată dramă. A fost abandonată la orfelinat și a fost înfiată de o familie care a încercat să îi ofere totul. Tatăl adoptiv nu a vrut să o cunoască, dar necazurile ei nu s-au oprit aici. În încercarea de a-și forma familia mult visată, fata rebelă și plină de tatuaje a primit alte lovituri crunte.

Viață de coșmar pentru o vedetă Antena 1. Diva de la Insula Iubirii, dezvăluiri șocante

După încercările de a-și vizualiza iubirea din cadrul emisiunii de la Antena 1 cu Ben, apoi cu ispita Andi, sfârșind în brațele lui Aurel, Diana Constantin credea că și-a găsit liniștea lângă un bărbat, însă totul a fost doar o iluzie. Fosta concurentă de la ”Insula Iubirii” a rămas însărcinată cu un individ care avea tulburări de personalitate și o agresa fizic și verbal, povestește ea într-un interviu pentru Antena Stars. Iar când nădăjduia că rodul iubirii lor îi putea apropia, speranța s-a dovedit a nu fi o strategie prea bună. Dintr-un impuls, bărbatul a dat-o afară din casă, când nici nu se crăpase de ziuă, în plină pandemie.

„În ultima perioadă am avut o relație. Nu am vrut să pun accentul pe aspectul social. Nu am vrut să pun accentul pe bani. Am zis „hai să vedem ce se întâmplă. Evident că un bărbat nu vine cu manual de instrucțiuni și nu spune trecutul lui. Nici o femeie, de altfel. Am cunoscut un tip acum cinci luni de zile, am stat cu el în perioada de carantină. A fost un moment foarte, foarte greu pentru mine, a fost un moment care m-a dărâmat, dar am învățat enorm de multe lucruri”, povestește Diana Constantin.

„Am rămas însărcinată după două luni de relație și am zis că este ok să îl păstrăm, doar că certurile erau foarte mari. El avea bipolaritate și eu am crezut că îl pot ajuta cu terapia pe care am făcut-o și eu, dar de fapt singura care avea nevoie de ajutor eram eu că trebuia să plec. Omul a făcut închisoare vreo zece ani în Germania și evident că a avut traume, fiind închis pe maximă securitate”, a mai spus aceasta.

De ce a pierdut sarcina?

Bruneta a concluzionat cu o revelație, afirmând că tânărul din viața sa s-a comportat exact cum a făcut ea cu Ben: „A fost fix cum m-am comportat eu cu Ben. Am primit lecția și am stat în relația asta pentru că am simțit că trebuie să primesc lecția aia pe care am făcut-o eu altcuiva.

Se comporta urât cu mine, nu-i convenea nimic din ce făceam. La trei dimineața am fost dată afară din casă. Eu renunțasem la chiria în care stăteam, am rămas doar cu el. Am rămas pe stradă în plină pandemie. Nu am avut ce să fac și am luat-o de de la zero”.

Fosta concurentă de la ”Insula Iubirii” a vorbit și despre motivele care au dus la pierderea sarcinii: „Era o sarcină toxică pentru că relația a fost una toxică. Am pierdut sarcina pentru că nu știam că sunt însărcinată. Am fost la țară, am făcut treabă pe acolo, am avut și niște probleme de sănătate și am pierdut-o”.