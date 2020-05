Ce s-a ales de Diana Constantin, de la Insula Iubirii. Ce a pățit după ce și-a bătut joc de Ben la TV

Diana Constantin a devenit celebră după ce a apărut în cadrul show-ului “Insula Iubirii”, difuzat de televiziunea Antena 1, unde a și făcut dragoste cu Andy, una dintre ispitele emisiunii. Atunci, Diana Constantin avea deja o relație cu Pollak Bohus, cunoscut ca și Ben.

Ce mai face Diana Constantin de la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat cu ea după ce și-a bătut joc de Ben

Diana Constantin s-a făcut remarcată la Insula Iubirii de la Antena 1, unde a făcut dragoste cu Andy, în fața camerelor de luat vederi, în timp ce ea avea deja o relație cu Ben. De curând, Diana Constantin a dat detalii despre lucrurile prin care a trecut în ultima perioadă. Vedeta a povestit că nu prea i-a fost deloc bine din punct de vedere al vieții sentimentale.

„Insula iubirii mi-a oferit multe lecții din care am învățat. Am învățat că dacă un om te jignește atunci nu te iubește. Ceea ce am trăit cu Ben și cu alte persoane, adică faptul că m-am purtat urât, totul mi s-a întors apoi în fosta relație de patru luni și am ajuns să fiu eu jignită. Am fost patru luni într-o relație de parcă eram eu într-o relație cu mine, cea veche. Mi-am primit lecția de la viață”, a spus Diana Constantin.

Diana Constantin l-a părăsit pe Ben pentru Andy

Diana Constantin a participat prima dată la show-ul Insula Iubirii împreună cu Ben, pe numele lui adevărat Pollak Bohus. Diana Constantin s-a despărțit de controversatul om de afaceri pentru ispita Andy. Cu acesta din urmă, Diana Constantin, a întreținut relații intime în timpul filmărilor care au avut loc în Thailanda. În sezonul de anul trecul de la “Insula Iubirii”, Diana Constantin a participat alături de Aurel Deacanu. Acesta este, de asemenea, un fost concurent al show-ului prezentat de Radu Vâlcan, Insula Iubirii.

Diana Constantin și Aurel Deacanu s-au despărțit și, în timpul filmărilor show-ului TV, ea a format cuplu cu George, dar își declara în continuare sentimentele pentru ispita Andy.