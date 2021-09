Vedeta Antena 1 care a ajuns la PRO TV. Fanii emisiunii Masked Singer, șocați să îl vadă aici

Răsturnare incredibilă de situație la Masked Singer. Una dintre cele mai îndrăgite vedete de la Antena 1 va apărea deghizat la PRO TV. Despre cine este vorba.

Producătorii de la Masked Singer ar putea da o lovitură uriașă celor de la Antena 1. Conform informațiilor apărute în publicația Ciao, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV de la Antena 1 ar fi acceptat să vină la PRO TV.

Se pare că ar fi vorba despre Radu Vâlcan, soțul prezentatoarei de la Vorbește Lumea Adela Popescu. Gazda de la Insula Iubirii de la Antena 1 ar fi negociat apariția sa în cadrul unei ediții viitoare de la Masked Singer, notează sursa citată.

Dacă acest lucru este sau nu adevărat va rămâne să vedem în edițiile următoare de la Masked Singer de la PRO TV.

Acum o lună, Adela Popescu își anunța fanii din mediul online că a fost infectată cu virusul COVID-19 și nu doar atât. Atât Radu Vâlcan, soțul ei, cât și micuțul Adrian, bebelușul lor de numai 2 luni, au luat virusul de la vedeta de la PRO TV.

Prezența lui Radu Vâlcan nu ar fi singura surpriză de proporții pe care producătorii emisiunii Masked Singer ar putea-o pregăti pentru telespectatori.

Potrivit celor de la Cancan, șefii de la PRO TV l-ar fi convins pe legendarul actor Jean-Claude Van Damme să se costumeze și să participe la o ediție viitoare a emisiunii Masked Singer.

Aceste zvonuri ar putea explica prezența celebrului actor în luna iulie 2021 în România, când a fost surprins distrându-se pe ritmuri de manele într-o mașină, pe străzile din Cluj-Napoca.

Unul dintre românii care se aflau în automobil alături de JCVD l-au filmat pe actor în timp ce zâmbea, aplauda și dansa pe o melodie de-a lui Tzanca Uraganu.

Actorul l-a rugat pe șofer să încheie filmarea, deoarece nu ar fi potrivită pentru imaginea sa.

JCVD: No, no! Not good for social network (traducere: „Nu este OK pentru social media).