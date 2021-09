Masked Singer a dat lovitura! Ce mare vedetă internațională s-a ascuns sub masca de la PRO TV

Emisiunea Masked Singer a debutat la PRO TV în toamna anului 2020, iar succesul debordant al show-ului i-a convins pe patronii trustului PRO să lanseze un alt sezon al celui mai apreciat spectacol televizat cu măști la ora actuală, în România. Ce actor de la Hollywood vor aduce pe scenă la Masked Singer.

Formatul Masked Singer este adaptarea românească a celebrului show sud-coreean King of Mask Singer, care aduce în prim-plan, pe scenă, vedete naționale și internaționale din toate domeniile. Cu ajutorul unor indicii, jurații trebuie să ghicească cine se află în spatele măștii.

Până acum, Mihaela Rădulescu, Inna, Horia Brenciu și Alex Bogdan s-au distrat pe cinste încercând să ghicească cine sunt vedetele care se ascund în spatele personajelor precum Albina”, „Fluturele”, „Muma Pădurii”, „Papagalul”, „Șaorma”, „Pufosul”, „Cameleonul”, „Bufnița”, „Pinguinul”, „Steaua”, „Șarpele”, „Emoji”, „Oul Dragon”, „Pisica”, „Robotul” și „Gheișa”.

Potrivit celor de la Cancan, șefii de la PRO TV pregătesc o adevărată surpriză pentru publicul român, aducându-l pe scena de la Masked Singer pe unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood din toate timpurile. Ar fi vorba despre starul filmelor de acțiune ale anilor 90, Jean Claude Van Damme.

Conform informațiilor apărute în presă, acesta ar fi fost motivul pentru care celebrul actor ar fi fost văzut la filmări în Cluj, acum câteva luni, când a fost surprins într-o mașină cu câțiva români, ascultând manele.

Românii au rămas surprinși atunci când în luna iulie a acestui an au apărut imagini cu Jean Claude Van Damme în Romania, distrându-se pe ritmuri de manele într-o mașină din Cluj.

În videoclipul LIVE de pe Facebook, Jean-Claude Van Damme poate fi văzut fumând o țigară, uitându-se la camera de filmat a telefonului mobil, ascultând o piesă de-a manelistului Tzanca Uraganu. Actorul se află din nou la noi în țară, iar de curând s-a filmat alături de Chef Hadad, în cursul serii de marți, 20 iulie.

Românii din Cluj nu au putut rata ocazia de a se filma alături de una dintre legendele filmelor de acțiune de la Hollywood și au imortalizat momentul. JCVD s-a arătat nemulțumit de ipostaza în care a fost surprins.

Șoferul: Nu e șmecherie, e pe bune. E fratele meu, pe viață!”, a spus șoferul mașinii în care Jean-Claude Van Damme asculta manele.

JCVD: No, no! Not good for social network (traducere: „Nu este OK pentru social media).