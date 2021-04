Vatmanul din Iași care a cucerit inimile femeilor. Bărbatul este extrem de admirat, mai ales că în timpul liber scrie poezii de dragoste

Petru Enea are 27 de ani și este vatman în Iași, nu orice vatman, ci cel mai chipeș de la CTP. Petru atrage mereu privirile, în special privirile fetelor. Dar ce nu știu ele este faptul că Petru este și un poet desăvârșit.

Băiatul a decis să se angajeze la Compania de Transport Public Iași în urmă cu aproximativ doi ani. El nu este niciodată singur, alături de el fiind fratele său geamăn, Ionuț Enea. Ambii sunt vatmani în Iași. Atunci când nu este la muncă conducând tramvaiul, Petru scrie versuri de dragoste.

Frații Enea au 27 de ani. Ei sunt vatmanii după care toate domnișoarele ce pășesc în tramvai întorc capul. Cei doi s-au ales cu această meserie în urmă cu doi ani. Au plecat din satul natal pentru o viață mai bună, iar aici și-au găsit loc de muncă. Ambii sunt talentați, însă Petru scrie poezii.

S-a întâmplat pur și simplu! Mergeam sau stăteam, îmi treceau prin gând versuri. Vedeam ceva la televizor sau pe stradă și mă gândeam la acel lucru, iar în mintea mea se organizau cuvinte care rimau. Eu mă consider om normal și consider că oricine poate scrie poezii dacă își dorește. Mie îmi place foarte mult să scriu și, când am puțin timp liber, fac asta. Cu ajutorul versurilor sau a scrisului în sine mă exteriorizez mai ușor. Când nu am cu cine să vorbesc și nu am cui să mă confesez, îmi așez gândurile pe o bucată de hârtie sau, mai nou, le scriu pe telefon.