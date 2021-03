Crima care i-a speriat pe locuitorii unui sat din Botoșani. Un bărbat și-a ucis fratele geamăn

O zi de sărbătoare s-a transformat într-o baie de sânge pentru o familie dintr-un sat din apropierea Botoșaniului. Un bărbat de 50 de ani și-a ucis fratele geamăn, în casa părintească.

Cei doi bărbați locuiau în casa părintească, împreună cu mama lor în vârstă de 80 de ani. Oamenii din sat au spus că cei doi munceau cu ziua în ultima perioadă. Erau liniștiți, singurul lor viciu era băutura, dar nu existau certuri în familie. Chiar din contră, gemenii aveau grijă de mama lor ce are probleme de sănătate.

Pe 8 martie, în jurul amiezii, agresorul l-ar fi rugat pe un vecin să îi cumpere o sticlă de diluat, deoarece are nevoie în gospodărie. Între timp, bărbatul s-a dus în sat, la un bar, unde a consumat câteva beri. Aici, din greșeală, a băut din diluant. Acesta a scuipat repede lichidul toxic, iar în acest timp, un vecin a apelat la 112. O ambulanță s-a prezentat la fața locului pentru a-l consulta pe bărbat. Era conștient și calm, nu prezenta semne de intoxicare. Bărbatul a refuzat transportul la spital, spunând că nu are nimic.

În tot acest timp, fratele mai mic a ajuns și el la ambulanță. A insistat ca fratele său mai mare să meargă la spital, pentru a nu i se face mai rău. Văzând că devine din ce în ce mai insistent, bărbatul a început să devină din ce în ce mai agresiv cu fratele care îl ruga să meargă la spital. Cei doi au mers acasă, însă, pe drum, conflictul dintre cei doi a escaladat. Într-un acces de furie, când au ajuns în spatele casei, agresorul a luat un cuțit și a început să-l lovească pe fratele său mai mic. Bărbatul a înfipt lama cuțitului în fața și gâtul propriului frate de mai multe ori. Ulterior, bărbatul a mers la un bar din apropiere, unde l-a abordat pe barman, cu un calm nefiresc.

„A venit la mine şi îmi spune hai să îţi arăt ceva special. Ce nu ai mai văzut. Îmi arăta că are sânge pe mâini. Apoi îmi spune hai să îţi arăt că l-am omorât pe Dorian (n.r. – fratele geamăn al agresorului). Doi oameni de pe aici au mers cu el şi le-a arătat. Eu am sunat la şeful de post şi am zis să chem ambulanţa, poate mai are vreo şansă”, a povestit cel care a apelat serviciul 112.