Van Damme, diagnosticat cu leucemie din nou: „Nu mai există tratament pentru mine”

Veste cumplită venită din Belgia! Miguel Van Damme, 27 de ani, portarul celor de la Cercle Bruges, a fost diagnosticat cu leucemie pentru a treia oară. După ce fusese de două ori declarat vindecat, fotbalistul a aflat că boala a recidivat și de această dată. A postat pe rețelele de socializare un videoclip tulburător în care își exprimă resemnarea. Spune că nu se mai poate face nimic în lupta cu nemiloasa boală, dar se agață de o ultimă speranță. Că va mai trăi suficient cât să apară un tratament pentru maladia de care suferă.

Miguel Van Damme a fost diagnosticat cu leucemie în 2016, iar medicii l-au declarat de două ori vindecat. Boala a recidivat de fiecare dată

„Din păcate, am vești rele. Am rezultatele biopsiei la măduva mea osoasă. Și arată că leucemia a revenit. Asta înseamnă că tratamentul pe care îl primesc nu mai are efect. Van Damme a încheiat. Nu-și mai face iluzii. Am încercat tot, nu mai există alte opțiuni. Nu mai e alt tratament. Singurul lucru care a mai rămas este să luptă să rămân în viață cât de mult pot, până când cineva va descoperi un tratament nou undeva pe lumea asta. Acum, acest tratament nu există, din nefericire”, a scris Miguel Van Damme pe pagina sa de Facebook.

Miguel Van Damme a împlinit vineri 27 de ani și mai are contract cu Cercle Bruges până în iunie 2021. S-a descoperit că are leucemie în vara anului 2016. Tratamentul pe care l-a făcut a dat roade inițial, astfel că a fost declarat vindecat un an mai târziu. La începutul acestui an, în ianuarie, Miguel a fost anunțat că leucemia a recidivat. După imunoterapie a fost din nou declarat ca vindecat. Dar iată că boala a revenit și pentru a treia oară, așa cum a anunțat Van Damme chiar ieri.