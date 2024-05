Vali Vijelie câștigă bani grei pe Litoral după scandalul cu soția din cauza amantei. Cât costă să-ți cânte ”Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei?” EXCLUSIV

Manelistul Vali Vijelie, prins recent la mijloc, între soție și amantă, își vede în continuare de muzică. Artistul pregătește și recitalurile pe care le va susține pe litoral, pentru turiști. Am aflat de la impresarul Bebe Mihu care este prețul unui bilet la celebrele spectacole sau șușanele de la malul mării, din sezonul estival 2024, pe afișul cărora figurează și numele nonconformistului solist.

Artistul Vali Vijelie e la un pas de divorț, după ce a fost surprins în tandrețuri cu altă femeie. Nu a ascuns niciodată că i-a fost infidel soției, însă, recentele fotografii, alături de focoasa lui amantă, i-au cam pus capac căsniciei. Carmen, mama copiilor lui, l-a pedepsit crunt, de data asta, amenințându-l cu divorțul, sătulă de toate escapadele lui amoroase. Vali Vijelie a vorbit despre infidelitate la PRO TV, făcându-și autocritica:

”Care e fără de păcat să dea cu piatra în celălalt! Am vrut să fac un bine unui om care trebuia să ajungă acasă. Soția s-a supărat rău de tot. Ea, dacă vrea să mă ierte, mă iartă, dacă nu vrea, mă gonește de acasă. Nu știu. Cred că mi-a pus bagajele la ușă. (…) Am cântat și apoi am urcat cu băieții sus, la benzinărie, să bârfim puțin și s-a nimerit să fie o domnișoară. Așa se nimerește tot timpul, ce vrei să zic? (…) Cred că niciodată nu s-a supărat atât de tare (n.r. soția lui), e supărată rău de tot pe mine. Eu sunt cel mai cuminte, nu beau, nu fumez, nu joc jocuri de noroc, nu mă droghez, ce vrei? A mai rămas una…Nu există perfectul!”.