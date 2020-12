Valentina Pelinel, veste minunată chiar în a doua zi de Crăciun. Lumea a fost uimită s-o vadă așa cu Cristi Borcea

În 15 decembrie vestea infectării cu COVID-19 a fostului finanțator Cristi Borcea, devenea știrea momentului. Primele informații anunțau o posibilă stare gravă de sănătate a acestuia, fiind internat de urgență. Ulterior, conform fostului patron dinamovist, starea sa de sănătate s-a ameliorat, iar astăzi îl regăsim acasă, alături de familie.

Anunțul infectării lui Cristi Borcea cu noul coronavirus a venit ca o bombă în media românească. De altfel, fostul finanțator de la Dinamo, declara ulterior care este situația reală de sănătate, după ce fusese internat la secția de Chirurgie cardio-vasculară de la etajul 5 a Spitalului Floreasca.

”Sunt asimptomatic, dar totuși cu coronavirus. Oricât m-am păzit, m-a lovit. Am făcut un test, sunt pozitiv. Și eu, și fiul meu cel mare, Patrick, stăm separat de ceilalți. Fetele sunt in regulă, au ieșit negativ la teste. Până acum. Și eu am făcut la teste de când a început pandemia, cu zecile. Acum, să văd ce va urma.

Nu merg la spital, sunt acasă. Nu voi uita niciodată 2020″, a declarat Cristi Borcea pentru Libertatea.ro, după ce Impact.ro a prezentat în exclusivitate informația că fostul patron este în spital, dar și că are covid-19.