Cristi Borcea a primit cea mai bună veste înainte de Crăciun. A făcut anunțul: ”Parcă simt altfel acum”

Fostul acționar dinamovist a trecut prin momente delicate săptămânile acestea. După ce a ajuns la spital deoarece i-a fost rău, acum Cristi Borcea a primit cea mai bună veste chiar înainte de Crăciun. Despre ce este vorba vom afla în cele ce urmează.

„Sunt asimptomatic, dar totuși cu coronavirus. Oricât m-am păzit, m-a lovit. Am făcut un test, sunt pozitiv. Și eu, și fiul meu cel mare, Patrick, stăm separat de ceilalți. Fetele sunt in regulă, au ieșit negativ la teste. Până acum. Și eu am făcut la teste de când a început pandemia, cu zecile. Acum, să văd ce va urma. Nu merg la spital, sunt acasă. Nu voi uita niciodată 2020″, a declarat Cristi Borcea pentru Libertatea.ro, după ce Impact.ro a prezentat în exclusivitate informația că fostul patron este în spital, dar și că are covid-19.