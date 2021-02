Valentina Pelinel, super-efort pentru Cristi Borcea înainte de Ziua Îndrăgostiților. Unde s-a dus de urgență azi

Valentina Pelinel are mare grijă de imaginea sa, mai cu seamă că a lucrat într-un domeniu în care silueta și măsurile contează. Cum se pregătește blondina pentru Ziua Îndrăgostiților?

Valentina Pelinel a ajuns la frumoasa vârstă de 40 de ani și e mămica a trei copii superbi. Cu toate astea, în același timp trebuie să fie aibă grijă de ea ca femeie. Anii au trecut, iar acum e timpul să revină la silueta de dinainte.

Cu pași mici și cu ajutorul antrenoarei sale extrem de aprige a reușit să ajungă aproape de kilogramele dorite și în etapa în care se simte cel mai bine. Alături de ea s-a aflat și Adina Buzatu, care face sport cu ajutorul acelui specialist de 10 ani și care a menționat că nu e atentă mereu la ce mănâncă, pentru că preferă să-și facă poftele, dar cel mai important consideră că e să faci sport și să reduci din cantități.

De asemenea, soția lui Cristi Borcea a adus câteva detalii din casă. Mai exact, fostul model a menționat că e fericită pentru că are un bărbat foarte romantic lângă ea, considerându-se de altfel la fel de atentă la detalii.

”Am un soț foarte atent, nu numai cu ocazii speciale sau aniversări. Întotdeauna are grijă să îmi facă surprize, indiferent de ocazie. Și eu sunt romantică, cum stătea un romantic cu o femeie care nu este romantică? Foarte multă iubire.

E superbă viața cu 3 copii, multă logistică, dar e relaxant când vii acasă și le auzi balivernele. E frumos. Nu gătesc foarte mult. Îmi place să mănânc de toate, mai ales mâncarea tradițional românească, de sărbători. Am 67-68 de kg și mai vreau să slăbesc 2 kg. Am 1,80 înălțime”, a mărturisit Valentina Pelinel pentru Vorbește Lumea, de la PRO TV.

„În momentul în care am văzut-o a doua oară am zis că ea clar va fi cu mine și că va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea, dar niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu, oricum ea era într-o relație care scârțâia de mulți ani. Ne-am plăcut și când am intrat în închisoare mi-a spus că mă așteaptă indiferent cât stau acolo, că nu poate trăi fără mine. Așa că eu zic că am făcut cea mai bună alegere și afacere a mea de până acum. Este femeia care îmi dă liniște, care este calmă, cu care pot sta și în casă și în vacanță. Este foarte important să găsești pe cineva care să-ți dea căldură și putere”

Cristi Borcea