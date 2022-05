Valentin Uritescu, de urgență pe mâna medicilor. Ce se întâmplă chiar acum cu îndrăgitul actor

Actorul Valentin Uritescu a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Valentin Uritescu a fost internat, în urmă cu scurt timp, la Spitalul Pantelimon. Celebrul actor este în stare gravă, iar medicii încearcă să-l stabilizeze. Ce se întâmplă chiar acum cu îndrăgitul actor, vedeți în rândurile de mai jos.

Actorul Valentin Uritescu, 80 de ani, a ajuns astăzi în stare gravă la spitalul Pantelimon din București, scrie romaniatv.net. Medicii încearcă să stabilizeze starea actorului. Cunoscutul actor se confruntă de mai multă vreme cu probleme de sănătate. El ar fi ajuns la spital de la căminul de bătrâni în care locuia.

Acesta suferă de o boală asemănătoare cu Parkinson încă de la vârsta de 33 de ani. Este vorba despre o boală degenerativă, care afectează sistemul nervos și se manifestă prin mișcari involuntare și necontrolate la nivelul membrelor, precum și a capului. De altfel, din cauza gravei boli, maestrul a decis să se retragă din lumea teatrului în urmă cu mai mulți ani.

De asemenea, acum mai mulți ani, Valentin Uritescu dezvăluia că, atunci când a aflat că suferă de Parkinson, a fost la un pas să-și pună capăt zilelor. Din fericire, credința în Dumnezeu l-a ajutat să treacă peste depresia care pusese stăpânire pe el.

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. Ai Sindrom Extrapiramidal!. Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!