Valentin Rupiță de la Chestiunea Zilei a slăbit 25 de kg. Actorul e de nerecunoscut VIDEO

Valentin Rupiță de la „Chestiunea Zilei“ a slăbit 25 de kilograme în jumătate de an, scăpând astfel de un al cincilea stent la inimă. Actorul, care acum este de nerecunoscut, a mărturisit că unul dintre motivele care au condus la această schimbare uriașă a făst faptul că „s-a instalat frica“. Ce dieta a urmat bărbatul și ce spune despre transformarea sa, afli în continuare.

Valentin Rupiță, un artist devenit celebru grație lui Florin Călinescu, lucru care se întâmpla în perioada recordurilor de audiențe înregistrare de emisiunea „Chestiunea zilei“ de la Pro TV, a reușit să slăbească 25 de kilograme în ultimele șase luni.

Bărbatul a urmat o dietă recomandată de un medic nutriționist, iar rezultatele au fost excelente, astfel că nu a mai fost nevoie să se opereze. Persoana care l-a motivat să ia această decizie radicală pentru viața lui a fost chiar nepoata actorului, care îi este extrem de dragă.

Lăsând la o parte aspectul fizic, vizibil îmbunătățit, și starea psihică mult mai bună, Vali Rupiţă a scăpat de al cincilea stent, care trebuia să îi fie pus la inimă.

Acum mănânc de trei ori pe săptămână fructe. Eu stau la etajul 4 şi urc fără lift. Trebuie să ajung la doctor la sfârşitul lui aprilie şi mi-a spus că nu îmi mai pune stent. Am deja patru şi trebuia să mi-l pună pe al cincilea“, a declarat actorul în emisiunea „La Măruță“.

În ’96, când eu am intrat în Pro TV, am avut faimoasa greutate de 153 de kilograme. Sunt 600 şi ceva de zile de când nu mai fumez. La sfârşitul acestei luni, mi se va împlini visul meu de o viaţă, voi da drumul la televiziunea romilor, care se va numi „PRP TV”. De 17 ani aştept acest moment.

Acum că a slăbit, actorul în vârstă de 55 de ani, fost elev al lui Andrei Blaier (la Facultatea de Cinematografie și Televiziune din cadrul Universității Media), și-a „pregătit“ și imaginea pentru relansarea sa muzicală.

„Cel mai mult am slăbit 38 de kilograme de frică să nu mă operez pe coloană, asta mă păștea din cauza greutății mele. Însă, am mai avut «abateri», am mai luat câteva kilograme. Însă mă simt extraordinar de bine așa cum sunt acum“, spunea bărbatul cu ceva vreme în urmă.