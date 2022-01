Cum a slăbit Corina Dănilă peste 20 de kilograme. Care este secretul vedetei TV

Acum 15 ani, Corina Dănilă devenea cea mai cunoscută actriță din România, prin rolul protagonistei din Numai Iubirea, prima telenovelă românească. Ambițioasă, perseverentă și o adevărată perfecționistă, vedeta a demonstrat, de-a lungul timpului, că poate obține orice-și propune. Cum a slăbit 20 de kilograme într-un singur an.

Corina Dănilă a trecut printr-o transformare incredibilă în ultimele 12 luni de zile. Actrița din Numai Iubirea a slăbit miraculos mai bine de 20 de kilograme, dând dovadă de o voință de fier și o ambiție titanică.

Într-un interviu acordat celor de la Revista VIVA!, celebra prezentatoare TV a mărturisit că nu este adepta dietelor rapide, ci crede în abordarea unui stil de viață sănătos. Mai mult de atât, vedeta și-a propus să scape de kilogramele în plus care-i provocau probleme la coloană.

„Nu am aplicat o dietă anume, niciodată. Nici nu cred în miracolul unei diete rapide! Întotdeauna este ceva care forţează organismul, şi asta poate avea repercusiuni, în timp. În plus, poate să apară efectul yo-yo.

Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate, şi că am urmat un program strict sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie, fizioterapie. Încerc să păstrez această nouă modalitate de a trăi sănătos.”, a declarat actrița Corina Dănilă, în exclusivitate pentru viva.ro.