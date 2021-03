Cum a slăbit Cristina Șișcanu peste 20 de kilograme. Dieta minune a soției lui Mădălin Ionescu

Dieta minune a soției lui Mădălin Ionescu. Cum se menține în formă Cristina Șișcanu. Fosta concurentă de la „Bravo, ai Stil! Celebrities” a slăbit 25 de kilograme cu o dietă recomandată de medicul său nutriționist. Cum arată acum vedeta Kanal D.

Cristina Șișcanu nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. De când a participat la emisiunea „Bravo, ai Stil! Celebrities” de pe Kanal D, frumoasa brunetă a revenit în centrul atenției publice. Pe lângă ținutele curate propuse de către divă, atât jurații cât și celelalte concurente i-au putut admira silueta de invidiat.

Celebra jurnalistă este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România. Soția lui Mădălin Ionescu arată senzațional, după ce a slăbit 25 de kilograme. Frumoasa brunetă ține o dietă pe care i-a recomandat-o medicul său nutriționist, regim pe care vedeta Kanal D îl respectă cu sfințenie.

„Prima etapă presupune detox-ul, apoi urmează un regim alcătuit din toate grupele de alimente, dar care ma va ajuta sa scap de kilogramele neprietenoase. Am mai ținut un regim conceput de Sonia înainte de sărbătorile de iarnă și am slăbit 5 kg in doua săptămâni și jumătate fără să simt foame sau poftă.”, a declarat Cristina Șișcanu pe Instagram.

Cristina Șișcanu este foarte mândră de progesul său. Soția lui Mădălin Ionescu a reușit performanța de a da jos 27 de kilograme într-un mod sănătos. De asemenea, vedeta frecventează sala de fitness pentru a-și tonofia trupul, fiind adepta unui stil de viață sănătos.

„Am avut 87 de kilograme şi am slăbit 27 de kilograme. Acum am 60, dar aş vrea să mai dau două-trei kilograme jos. Cât am fost însărcinată am poftit la foietaje, dar acum am grijă, mă abţin. Meniul pe care l-am ţinut a fost dat de o doamnă doctor nutriţionist. Am renunţat la dulciuri, deşi mai mănânc, atunci când am poftă, ciocolăţele cu stevie pe post de îndulcitor. Dimineaţa pot mânca trei tipuri de mic dejun.

Aş putea mânca 35 de grame de fulgi de ovăz cu iaurt şi îndulcitor de stevie. Sau brânză slabă, legume şi 2 felii de secară. Sau 2 ouă fierte cu avocado şi 2 felii de pâine. Apoi mai iau o gustare de fructe, fără struguri sau banane. La prânz, tot aşa, pot alege din trei feluri. Peşte la grătar sau la cuptor cu legume, 400 ml de ciorbă, fără cartofi, sau supă cremă”, mărturisea vedeta de la Kanal D, acum doi ani.