Val de retrageri la Shenzhen. Bianca Andreescu ar putea renunța și ea la Turneul Campioanelor, după Naomi Osaka

După ce Naomi Osaka a anunțat că se retrage de la Turneul Campioanelor după primul meci, din cauza unei accidentări la umărul drept, Bianca Andreescu ar putea abandona și ea, tot din motive medicale. Sportiva canadiană de origine română a acuzat dureri la spate după confruntarea cu Simona Halep, pierdută cu scorul de 6-3, 6-7, 3-6.

Bianca Andreescu s-ar putea retrage de la Turneul Campioanelor, din cauza durerilor la spate

Simona Halep și Bianca Andreescu s-au duelat în premieră, luni, la Turneul Campioanelor. Sportiva canadiană de origine română a început mult mai motivată partida, însă a cedat treptat pe parcurs și a fost învinsă. După meci, Bianca a acuzat dureri la spate.

„Chiar nu vreau să dau vina pe durerile la spate, dar am simțit că nu am mai avut aceeași forță în setul decisiv. Dar am luptat bine și sunt mândră de felul în care m-am prezentat. Chiar și așa, sunt destul de dezamăgită de rezultat. Cred că am aplicat o tactică bună la serviciu. Returul a fost bun, în mare parte din meci. A fost un meci bun. Ea a luptat din greu, iar eu nu am profitat de șansele din setul doi. De aceea sunt foarte dezamăgită”, a declarat sportiva de 19 ani.

Bianca Andreescu ar urma să joace miercuri, de la ora 14:00, împotriva sportivei Karolina Pliskova, însă doar dacă numărul 4 WTA va depăși probleme medicale pe care le are. Ar putea fi cea de-a doua jucătoare care abandonează turneul din China, după ce Naomi Osaka a abandonat din cauza problemelor la umărul drept.

„Sunt dezamăgită că trebuie să mă retrag din turneu. A fost până acum un eveniment extraordinar la Shenzhen, cel mai mare al WTA din acest an. Nu aşa am vrut să termin acest turneu sau sezonul. Aştept să mă însănătoşesc şi sper să revin la Shenzhen anul viitor”, este anunțul făcut de Naomi Osaka.