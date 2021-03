Văduvă de vedetă, cuprinsă de sărăcie. Nu are nici ce mânca: ”Vă implor, ajutați-mă cu un loc de muncă”(Exclusiv)

Omule, când simți că viața este grea și toate îți merg prost, citește povestea acestei femei care a pierdut totul și luptă zilnic să supraviețuiască. Soțul i-a murit de COVID-19, fiica de 17 ani este bolnavă, iar ea cere disperată ajutor. Nu are nici ce mânca: ”Vă implor, ajutați-mă cu un loc de muncă”. Văduvă de vedetă, cuprinsă de sărăcie.

Ți se umplu ochii de lacrimi atunci când o auzi. Jeanine Ionescu, văduva artistului Lucian Ionescu, ucis de virusul COVID-19, este în pragul disperării. Femeia nu știe încotro să se îndrepte și cere, disperată, ajutor pentru a găsi un loc de muncă pentru a putea supraviețui. Jeanine are rate la bancă de plătit și este în pericol de a-și pierde locuința dacă nu respectă termenul-limită trasat de oficialii băncii.

Drama prin care trece văduva lui Lucian Ionescu pare a fi scenariu de film. Femeia se luptă zi de zi pentru a pune o bucată de pâine pe masă pentru ea și fiica ei care suferă de o boală autoimună cumplită, cântărind numai 40 de kilograme la vârsta de 17 ani.

„Sunt în urmă cu două rate, nu am bani, am lucrat cot la cot, în impresariat, cu Lucian, dar acum, în pandemie, nu sunt spectacole. Sunt disperată, vă implor, ajutați-mă, caut un loc de muncă, altfel banca mă lasă fără casă! Ne este foarte greu, nu am pensie de urmaș, căci Lucian nu era pensionar, firma de impresariat este pe minus de anul trecut. Am absolvit Facultatea de Filologie, secția Română-Franceză, dar nu pot preda, nu pot da meditații, pentru că nu am lucrat în învățământ și nu am voie”, a declarat Jeanine Ionescu, în exclusivitate pentru impact.ro.