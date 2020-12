Cine a apărut la mormântul lui Lucian Ionescu. Impresarul vedetelor a fost înmormântat azi (exclusiv)

Lucian Ionescu a fost condus azi pe ultimul drum. Cine a fost alături familiei îndurerate în clipele acestea groaznice? Care au fost persoanele care au venit să-și ia adio de la impresarul vedetelor?

Cine a apărut la mormântul lui Lucian Ionescu? Persoanele care au venit să-și ia adio

Durere fără margini la mormântul lui Lucian Ionescu. Celebrul impresat al vedetelor a fost condus pe ultimul drum azi, 31 decembrie. Alături de câțiva buni prieteni care și-au luat adio de la acesta s-au aflat soția și fosta lui iubită, Monica de la „Candy”. Cei prezenți au asistat la o scenă care le-a rupt sufletul, moment în care văduva a îngenuncheat pe mormânt după ce a sărutat sicriul și a spus printre lacrimi: ”Cândva, ne vom revedea, dragostea mea!”, conform impact.ro.

Amintim că regretatul impresat a murit la vârsta de 62 de ani, infectat cu coronavirus. Jeanine Ionescu s-a externat pe semnătură în cursul zilei de marți pentru a-i putea aduce un ultim omagiu bărbatului. ”Am avut și eu coronavirus, nu-s vindecată total, transpir, sunt slăbită, dar mulțumesc Cerului că Dumnezeu m-a lăsat lângă copilașii mei și să-mi iau adio de la bărbatul iubit!”

„Ea a dorit să-l vadă pentru ultima oară pe tatăl ei”

Conform regulilor stricte din cauza contextului actual, doar o singură persoană din familia a avut dreptul să identifice trupul neînsuflețit, aceea fiind fiica sa. Jeanine Ionescu i-a lăsat privilegiul fiicei lor, Ane-Marie, pentru a-și vedea tatăl pentru ultima oară, precum și-a și dorit tânăra. ”Ea a dorit să-l vadă pentru ultima oară pe tatăl ei, pe care l-a idolatrizat, apoi coșciugul a fost sigilat. Aș fi dorit și eu, dar cum să mă mai uit pe urmă în ochii copilului meu, dacă n-o lăsam pe ea?

În plus, Ane-Marie s-a născut la acest spital, unde el a murit. Mi-l voi aminti pe Lucian așa cum a fost, vesel, puternic, credincios, era sprijinul nostru. Am pregătit 26 de pachete cu mâncare, cu mămăliguță, sărmăluțe, mici, cârnăciori, cartofi prăjiți, cașcaval pane, tot ce îi plăcea lui să mănânce”. În această suferință sunt alături de mine copiii, dar și Monica Andrei, fosta solistă a trupei Candy, cu care Lucian are un fiu superb, pe Matei, în vârstă de zece ani”, a mai adăugat soția lui Lucian Ionescu.

