Va fi Simona Halep mamă în viitorul apropiat?! Ce a anunțat sportiva noastră

Acum, că toată lumea a văzut-o pe Simona Halep măritată cu sufletul ei pereche, Toni Iuruc, pe buzele tuturor stă o nouă întrebare. Va fi Simona Halep mamă în viitorul apropiat?! Jucătoarea de tenis a răspuns la cea mai „fierbinte” curiozitate din ultimele zile. Fostul lider mondial a calculat foarte bine dacă a venit momentul să se axeze pe viața personală și să devină mamă sau să-și continue cariera în tenis, la cel mai înalt nivel.

Miercuri, 15 septembrie, toată România a fost cu ochii pe Simona Halep. Celebra tenismenă s-a cununat civil cu Toni Iuruc, omul de afaceri care îi este alături de mai mulți ani. Sportiva noastră a fost extrem de emoționantă într-o zi cu o însemnătate puternică pentru ea și partenerul său. Deși evenimentul a trecut, mireasa încă nu și-a revenit din starea euforică.

Sunt într-un moment de euforie prelungit pentru că sunt bucuroasă şi fericită de ceea ce se întâmplă în viaţa mea. Eu spun că m-am adaptat la noul statut, nu sunt schimbări decât emoţionale. Am fost emoţionată la cununie atunci când am mers spre domnul primar. Dar după ce s-a încheiat ceremonia m-am relaxat şi m-am bucurat să îi am lângă mine pe toţi cei apropiaţi”, a dezvăluit Simona Halep.