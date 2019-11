Vă amintiți de românul cu plăcuțe anti-PSD? Decizia pe care a luat-o, după ce s-a întâlnit cu Ludovic Orban

Vă mai reamintiți de Răzvan Ștefănescu, românul cu plăcuțe anti-PSD stabilit în Suedia care, în vara anului 2018, a stârnit un imens caz prin fapta sa? Ce decizie a luat după ce s-a întâlnit cu premierul Ludovic Orban?

În vara anului 2018, Răzvan Ștefănescu, un român stabilit în Suedia, a stârnit un imens scandal, prin faptul că a condus în România un automobil cu numere de înmatriculare cu numărul ”M**EPSD”. După năstrușnicia sa, Ștefănescu și-a recuperat, la începutul lunii august, permisul de conducere, după ce procurorii au clasat dosarul în care a fost cercetat pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat ce nu are drept de circulație în țara noastră.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 au clasat dosarul lui Răzvan Ștefănescu, dat fiind că fapta nu există. Totodată, procurorii au dispus restituirea celor două plăcuțe cu mesaj anti-PSD către autoritățile suedeze, prin intermediul Ambasadei Suediei de la București.

Acum, bărbatul a anunțat pe contul său de Facebook că este hotărât să se întoarcă definitiv în România, decizie pe care a luat-o după căderea Guvernului Dăncilă și înaintea alegerilor prezidențiale.



„(…) Zilele astea am fost în ţară, am vrut să văd dacă lucrurile se schimbă cu adevărat. Oameni care au apreciat eforturile mele m-au ajutat să ajung chiar în Palatul Victoria, în biroul din fotografie. Oamenii noi au luat taurul de coarne, sunt obosiţi şi nedormiţi, dar vor să folosească fiecare clipă… Pentru prima oară m-am gândit serios să mă întorc acasă, n-o să curgă laptele şi mierea, dar am văzut în ochii interlocutorilor mei cât de multă nevoie au de noi”, a scris Răzvan Ștefănescu pe Facebook.