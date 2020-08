Vă amintiți de Miki de la K-Pital? Cum arată azi artista, la 46 de ani, și cu ce se ocupă FOTO

Vă mai amintiți de Miki de la K-Pital? Ei bine, artista în vârstă de 46 de ani pare neschimbată, ca și când trecerea timpului nu ar fi afectat-o. Miki de la K-Pital nu a renunțat la muzică însă, pasiunea sa de-o viață. Aceasta cântă în continuare, având și o formație numită Miki and Band.

Îți mai amintești de Miki de la K-Pital?

Astfel, după o pauză de câțiva ani, Miki de la K-Pital revine ușor-ușor în lumea showbiz-ului. Acum, artista este din ce în ce mai prezentă în peisajul monden mioritic. Însă, ceea ce este de menționat este că, deși nu a mai apărut pe micul ecran o bună perioadă, aceasta nu și-a întrerupt activitatea muzicală.

Miki de la K-Pital și-a făcut și o schimbare de look și nu mai este brunetă, nici, roșcată, ci blondă.

S-a logidit Miki de la K-Pital?

Cât despre viața personală, cântăreața este într-o relație de peste 16 ani cu Răzvan Constantinescu,impresarul ei, cu care se spune că s-ar fi logodit anul trecut.

Motivul pentru care Miki de la K-Pital s-a retras din lumina reflectoarelor a fost dezvăluit chiar de ea, în 2017, într-o emisiune de televiziune.

”Am avut o pauză mondenă, cum ar veni, și de TV. Dar eu activitate muzicală am avut. Am făcut o pauză pentru că nu prea îmi găseam locul în lumea asta, pe TV, ce se întâmpla, cum se întâmpla. În toată această perioadă am cântat, doar că nu am apărut la televizor. Atâta tot. Mi-a lipsit showbiz-ul. Am făcut o pauză, dar mi-a fost prielnică, m-am încărcat și acuma gata sunt. Clar revin cu forțe proaspete”, a declarat Miki la vremea respectivă.

Pe numele ei real, Mihaela Marinache, artista a vorbit despre viața personală în urmă cu ceva timp, la Pro Tv.

„Toată lumea are impresia că suntem căsătoriți. Nu suntem. Suntem împreună, ne e bine și atât. Nu aș vrea nuntă mare, ceva mic, restrâns. Au fost cereri în căsătoie… N-a fost să fie la noi un copil. Avem animăluțe’, declara Miki, pe numele ei real, Mihaela Marinache.