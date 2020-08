Cântăreața Georgiana Lobonț, în doliu. Bunicul soțului a murit după ce s-a vindecat de COVID-19

După o perioadă în care presa a scris despre o presupusă relație a solistei cu Ami Nicoară și după ce a dispărut într-un con de umbră, aflăm că Georgiana Lobonț trece prin momente grele, alături de soțul ei.

În ultima perioadă Georgiana Lobonț, alături de soțul ei, și de familie au trecut prin momente grele. La începutul lunii aprilie, bunicii soțului fusese depistat cu noul coronavirus și, conform procedurilor în vigoare au fost internați în spital. După cum știm condițiile de spitalizare, cel puțin în această perioadă, au fost drastice, iar familia nu a putut să-l vadă pe bătrân absolut deloc.

Cu puțin noroc și cu un tratament adecvat, în cele din urmă, după șase săptămâni de spitalizare, bunicul s-a vindecat și ar fi trebuit să i se dea drumu acasă. Din păcate, în urma unui atac vascular, la vârsta de 82 de ani, bătrânul a decedat. Anunțul a fost făcut de solistă pe rețelele de socializare printr-un mesaj emoționant.

„În amintirea bunicului nostru… Mizgan Macidon… Dumnezeu să te odihnească-n pace, bunule! De azi o să ne veghezi din ceruri! Ați fost un om bun și am avut multe de învățat de la dumneavoastră. Ați fost alături de noi în toate momentele vieții noastre, mai ales ale singurului dumneavoastră nepot, Rareș, pe care l-ați crescut și l-ați educat din primele lui zile de viață, cum ați știut mai bine. Îmi pare rău că de azi o să ne vegheați din ceruri… dar mă bucur că am reușit prin acest videoclip să vă păstrăm viu în amintirea noastră pentru totdeauna. Erați mândru de noi, de tot ce am realizat și mai ales de strănepoții, Irina și Edy. Suntem triști….Drum lin spre cer, domnule învățător!”, a scris artista.

Vedeta a povestit pe larg tot ceea ce s-a întâmplat, iar decesul bunicului a fost un moment greu pentru toată familia, dar și neașteptat, având în vedere că tocmai reușise să învingă infecția cu noul coronavirus. Dar, datorită vârstei înaintate, și poate și pe fondul slăbirii organismului după lupta cu COVID-19, bătrânul a cedat.

„De sărbătorile Pascale, când i-am sunat să le urăm sărbători fericite, am fost pur și simplu șocată pentru că bunica nu mai avea putere să vorbească. Ne-am speriat foarte tare, fiind și starea de urgență și toată această nebunie cu pandemia, plus că ei sunt în vârstă, în jur de 80 de ani amândoi… Ne-am gândit la ce-i mai rău. Am luat decizia de a suna la ambulanță, ea fiind mai apoi transportată la spital, unde i-au fost recoltate probe pentru analize. După două zile, bunica a primit rezultatele testului COVID-19.

A fost confirmată pozitiv. Atunci, în familia noastră s-a instaurat panica. Cu toții ne-am speriat pentru că nu știam ce va urma, plus că era șansa să ne contaminăm toți. Din acel moment, am intrat cu toții în autoizolare, așteptând cu sufletul la gură să aflăm dacă avem și noi simptome. Între timp, și bunicul a fost testat, apoi confirmat. Bunica, după o săptămâna și jumătate, a fost testată de două ori negative și a fost declarată vindecată. Noi am trecut cu bine peste acele momente, neavînd niciunii dintre noi simptome, dar pot să va spun cu toată sinceritatea că am trăit cele mai negre clipe. Am fost speriați, panicați și nu ne venea să credem ce situație trăim”, povestea Georgiana Lobonț.