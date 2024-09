Untul este mai slab în calorii decât uleiul. Ce spune medicul nutriționist Mihaela Bilic

Mihaela Bilic a clarificat online diferențele nutriționale dintre ulei și unt. Spre surprinderea multora, nutriționista afirmă că uleiul este mai predispus să provoace creșterea în greutate comparativ cu untul.

Untul este mai slab în calorii decât uleiul

Mihaela Bilic a publicat pe pagina sa de Facebook o postare în care a discutat despre diferențele dintre unt și ulei. Potrivit celebrei nutriționiste, uleiul reprezintă un risc mai mare pentru siluetă decât untul.

„Uleiul îngrașă mai tare decât untul. Voi continua seria „revelațiilor”din studiul OCHA cu o alta percepție generală nefondată: grăsimile vegetale (uleiurile) sunt considerate a avea un impact mai mic asupra siluetei față de unt și slănină. 78% din persoanele interogate pun grăsimile animale în capul listei de „dușmani” ai siluetei. Urmează apoi untul cu 61% și smântână cu 53% din voturi. Uleiurile vegetale sunt menționate în 31% din cazuri iar margarina apare pe ultimul loc cu numai 21% din voturi!!??” – și-a început Bilic postarea.

Ulterior, ea a oferit o explicație detaliată despre diferențele dintre unt și ulei și motivele pentru care unul contribuie mai mult la creșterea în greutate decât celălalt.

Ce a spus Mihaela Bilic despre unt

Nutriționista a explicat faptul că percepția conform căreia uleiul este mai puțin caloric decât alte grăsimi este un mit și poate contribui la creșterea în greutate. Ea subliniază că 1 gram de grăsime conține 9 calorii, iar uleiul, indiferent de tip, are 900 calorii per 100 ml, deoarece este 100% grăsime. Uleiul trebuie folosit cu moderație, deoarece 1 lingură conține 100 calorii. Comparativ, untul conține 80% grăsime și are 700 calorii per 100 g, iar smântâna are 12-25% grăsime și 150 calorii per 100 g. Nutriționista recomandă să fiți atenți la cantitatea de ulei utilizată, deoarece contribuie semnificativ la aportul caloric.