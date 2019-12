Ungurii aduc acuzații dure, după înfrângerea în fața naționalei României, la handbal feminin. Pe cine dau vina pentru acest eșec

Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2019 este a XXIV-a ediție a turneului organizat Federația Internațională de Handbal și are loc între 30 noiembrie și 15 decembrie 2019, în Japonia. Aceasta a primit statutul de țară gazdă pe 28 noiembrie 2013. Echipa feminină de handbala României s-a calificat în Grupa C a competiției, având ca adversare echipele similare din Spania, Ungaria, Senegal și Kazhakstan.

În ultimul meci al grupei C, România a întâlnit echipa Ungariei, meci încheiat cu victoria fetelor noastre, cu scorul de 28 la 27, printr-un gol marcat în ultima secundă de joc, printn-o lovitură de pedeapsă, dela 7 metri. Golul victoriei a fost marcat de leader-ul echipei naționale, Cristina Neagu. Victoria fetelor a fost umbită, însă de acuzațiile oficialilor maghiar ai naționalei, aceștia afirmând că ar fi fost furați de către arbitrii meciului.

Cel mai virulent a fost chiar selecționerul Ungariei, Kim Rasmussen, dezamăgit fiind de deciziile arbitrilor, care au acordat lovitura de la 7 metri României, transformată în victorie de Neagu, a declarat că:

”Sunt foarte dezamăgit de mine, sunt foarte dezamăgit că nu am obținut nici măcar remiza. Trebuie să îi dau dreptate lui Tomas că arbitrii….cel puțin în ultimele 10 minte a fost rușinos pentru handbal să văd asta. Nimeni nu are idee de ceea ce pot face. Pentru prima dată am simțit că delegații au avut ceva personal cu mine. Este supărător când nu reacționează pe moment, dar au reacționat pentru ceea ce s-a întâmplat în urmă. Sunt extrem de dezamăgit că s-au dus la acel nivel, dar cel mai dezamăgit sunt de mine. Este foarte dificil să o blochezi pe Cristina când este în mijloc, ei au tot jucat pe extreme. Acest moment este de c…t, dar așa este în sport”, a spus Rasmussen, la conferința de presă.