Unde vrea să se mute fosta lui Alex Bodi. O ia pe urmele Biancăi Drăgușanu

Fosta iubită a lui Alex Bodi pare să o ia pe urmele Biancăi Drăgușanu, fosta soție a afaceristului. Aceasta vrea să se mute departe de România, însă locația este una de mare interes și pentru Bianca Drăgușanu.

Bianca Iordache, căci despre ea este vorba, fosta iubită a lui Alex Bodi, și-a făcut bagajele și a plecat direct la Dubai, după ce relația lor s-a terminat. Mai mult, aceasta a spus chiar că și-ar dori să rămână acolo, să se stabilească și să nu mai revină în țară. Ca și Bianca Drăgușanu, așa cum povestea în urmă cu ceva timp, aceasta plănuiește să-și cumpere un apartament acolo și să rămână definitiv pe meleaguri arăbești.

În prezent, fosta lui Alex Bodi locuiește la hotel, la Dubai, dar s-a gândit serios să își cumpere propria locuință acolo.

„Am rămas aici și cred că o să rămân de tot. Am în plan să mă restabilesc di nou aici. Eu am mai locuit aici acum câțiva ani de zile. În momentul de față am în plan să mă restabilesc din nou aici. Să-mi fac business și să mă restabilesc.(…) Momentan stau în hotel. Urmează să-mi iau apartament aici.”, a declarat Bianca Iordache la Antena Stars.