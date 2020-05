Unde va juca FCSB dacă nu e primită pe Ghencea. „Nu e nicio problemă”

Lucrările la noua arenă din Ghencea sunt aproape de finalizare, însă deocamdată FCSB nu știe dacă va avea acces acolo. Există însă și o variantă de rezervă pentru vicecampioana României.

Stadionul Steaua este refăcut din temelii pentru ca România să se prezinte onorabil la EURO 2020, competiție amânată pentru anul viitor din cauza pandemiei care a dat peste cap întreaga planetă. A devenit și subiect de dispută între CSA Steaua și FCSB, entități sportive care s-au luptat în instanță pentru palmares, siglă și culori. Va juca sau nu FCSB în Ghencea este o întrebare rămasă deocamdată fără răspuns. Însă se pare că echipa finanțată de Gigi Becali are o variantă de rezervă în cazul în care nu va fi lăsat de CSA Steaua și de juristul Florin Talpan să evolueze pe ceea ce se anunță o viitoare arenă modernă.

Dacă vor primi interzis pe „bijuteria” din Ghencea, roș-albaștrii de la FCSB ar putea evolua pe o altă arenă ce va îmbrăca haine noi. O spune o fostă glorie a Stelei, un fotbalist care a evoluat cu mult succes atât în Ghencea, cât și la echipa națională a României. În opinia fostului internațional Ilie Dumitrescu, FCSB s-ar putea reorienta către Arcul de Triumf, un stadion, ce-i drept, cu o capacitate mult mai mică, 8.207 locuri, față de 31.254 câte vor fi în Ghencea.

„Un lucru este cert: dacă acest stadion a fost construit din bani publici, probabil că FCSB va dori să joace pe Arcul de Triumf, nu e niciun fel de problemă. Nu ştiu, am spus că există posibilitatea să joace pe Arcul de Triumf”, a precizat Ilie Dumitrescu.

Ilie Dumitrescu spune că pentru întreținerea unei asemenea bijuterii sunt necesare sume importante și sugerează că închirierea arenei poate fi o soluție.

„Va fi o bijuterie de stadion şi va trebui întreţinut. Să nu uităm că nici la Naţional Arena lucrurile nu sunt pe plus, adică sunt pe minus în fiecare an, sunt sume importante. Şi acolo a fost ceva activitate, au jucat FCSB şi Dinamo, plus că au fost concerte.

Trebuie menţinut acest obiectiv pentru că e construit din bani publici. Atâta timp cât a spus ministrul că orice echipă poate să joace dacă plăteşte chiria… Ai face un abuz. Dacă ai avea o ofertă să închiriezi stadionul şi s-au îndeplinit toate condiţiile şi nu ai vrea să ai bani la buget, nu e un abuz? Poate nu e un abuz, nu ştiu. Plăteşti suma respectivă şi poţi să joci”, a mai spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.