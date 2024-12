Călin Georgescu, despre planurile sale ca viitor președinte: „Eu n-aș fi candidat dacă nu era momentul. Mă voi implica direct, iar războiul din Ucraina va lua sfârșit”

Cu câteva zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a fost invitat într-un platou de televiziune, unde a vorbit despre subiectele momentului, în contextul campaniei și despre planurile pe care le are în cazul în care va ajunge președintele României.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale a participat marți seară, la un interviu la Gândul Live, în care a vorbit despre mai multe subiecte fierbinți. Călin Georgescu a prezentat câteva concluzii după 10 zile de la victoria din primul tur.

„Am trei (n.r. concluzii). Prima este trezirea în conștiința. Pe 1 Decembrie, Deșteaptă-te ROMÂNE s-a transformat în trăim deșteptarea. Poporul român își dorește o schimbare. A doua – am asistat la falimentul clasei politice. Aspectul de dezumanizare care a apărut. Am votat cu libertatea poporului român, pace socială, liniște socială.

„Pe ce vă bazați când spuneți că veți fi președintele României?”, l-a întrebat Marius Tucă.

„Am simțit asta. Acum un an și jumătate am spus asta. Pur și simplu asta am simțit”, a răspuns candidatul.

„Vi s-a pus ștampila că sunteți pro-rus”, a mai spus gazda emisiunii.

„În primul rând sunt pro-român. Nu doresc și nu am de gând să scot România din UE sau NATO. Dar pot să spun că în orice întâlnire internațională vom negocia. Vom sta în picioare, nu în genunchi. Acest lucru va lua sfârșit. Vom juca și vom vorbi de la egal la egal. Vorbim de demnitate umană.

Pașaportul românesc trebuie să fie o putere. Fiecare conducător de țară este patriot în felul lui. Pe mine mă interesează țara. Orice fel de relație cu vecinii. Ca să ai o relație bună pleacă de la pace între vecini. Strategia păcii este esențială. Pe fondul existent astăzi în lume mă voi implica direct”, a mai spus Georgescu, la Gândul Live.