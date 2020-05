Noi precizări în scandalul de dopaj de la Steaua cu Laurențiu Reghecampf în prim-plan. „Se făcea cu acordul doctorului”

Scandalurile de dopaj nu au ocolit nici fotbalul mioritic. Una dintre echipele de top din România este arătată cu degetul pentru practicile prin care jucătorii își îmbunătățeau performanțele.

Noi precizări în scandalul de dopaj de la Steaua cu Laurențiu Reghecampf în prim-plan

Ionel Dănciulescu și Laurențiu Reghecampf au fost colegi la Steaua în perioada 1998-2000. În prezent antrenor la Al-Wasl, Reghecampf s-a arătat deranjat de declarațiile fostului său coleg, care dădea de înțeles că acesta ar fi adus niște metode dubioase de recuperare a jucătorilor, în perioada petrecută la clubul din Ghencea. E vorba de niște perfuzii aduse de Reghecampf în vestiarul roș-albaștrilor pe vremea când avea doar 23 de ani. În replică, actualul director sportiv al lui Dinamo spune că nu a dorit să-i lezeze imaginea lui Reghecampf, cu care de altfel susține că se înțelege foarte bine. Mai mult decât atât, „Danciu” e și el deranjat de felul în care au fost interpretate declarațiile sale.

„Totul se făcea numai cu acordul doctorului. Știam că mi se făceau doar vitamine pentru că le vedeam în fața mea. Sunt mulți care nu au făcut. Eu nu știu de fiecare parte. Eu spun că am făcut și am văzut ce mi s-a făcut. Era și o chestie mentală la noi. Jur că știu ce mi s-a făcut. Au fost controale antidoping în cupele europene. Mă deranjează că se scrie despre dopaj la niște injecții de vitamine. Am făcut o dată sau de două ori. Voiam să facem pentru că aveam o încărcătură mare fizică. Aveam B-uri, B6 și B12”, a spus Ionel Dănciulescu, la Digi Sport.

Laurențiu Reghecampf a reacționat dur: „Sunt imun la toate mizeriile!”

Laurențiu Reghecampf a reacționat dur după ce a aflat din presă despre ceea ce s-ar fi petrecut în vestiarul Stelei în urmă cu mai bine de 20 de ani.

„Sunt Reghecampf și sunt imun la toate mizeriile pe care le debitează toți neaveniții. Probabil succesul meu i-a supărat pe restul care au rămas în negura timpului anonimi. Ce spune Dănciulescu e o prostie! Chiar una mare care ma face să zâmbesc. Încurcă anii, echipele”, a declarat Laurențiu Reghecampf, cel care a cucerit două titluri de campion cu FCSB.

„Am vorbit azi cu Reghe, el spune că nu s-a referit la mine în reacția lui. Eu am o relație destul de ok cu el. Sper că din tot ce am spus nu am lezat cu nimic valoarea omului și antrenorului Reghecampf. Eu nu mai știu dacă el a făcut sau n-a făcut. Eu am spus doar că cred că majoritatea echipelor făceau atunci aceste lucruri. Sper că am reglat-o cu el datorită relației pe care am avut-o, am stat în cameră. Am fost supărat că Reghe s-a supărat. El vede în felul lui, eu le văd în ale mele. Nu cred că am spus ceva ieșit din comun”, a mai precizat Ionel Dănciulescu în emisiunea televizată de la Digi Sport.