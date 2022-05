Unde va face Liviu Vârciu nunta cu Anda Călin. Este dorința iubitei sale EXCLUSIV

Liviu Vârciu se pregătește de marele mment al nunții cu Anda Călin. Vedeta,e xtrem de ocupată cu filmările la Antena 1, și-a găsit timp să vorbească despre fericitul moment. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro, Liviu Vârciu a dat câteva detalii despre pregătirile de nuntă. Vedeta a vorbit cu noi, inclusiv despre locul unde va avea loc fericitul moment.

Liviu Vârciu are o relație cu Anda Călin încă din anul 2016 și sunt părinții a doi copii, Anastasia și Liviu Matei. Cu toate acestea, actorul nu a ajuns încă în fața ofițerului stării civile.

Acesta a mărturisit într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro că partenera sa dorește nuntă la malul mării, iar evenimentul va avea loc musai în România, pentru că el își iubește țara.

Totodată, Liviu Vârciu ne-a mărturisit și de ce sumă ar avea nevoie să facă și partea a doua a flmului său, „Zăpadă, ceai şi dragoste”, dar și care este marea sa pasiune, dacă a fi să aleagă între actorie, muzică și televiziune.

Cam care ar fi prețul corect să-ți faci nunta într-o locație de cinci stele?

Doamna mea nu vrea nuntă în locație de cinci stele, grandioasă, ci singură, pe plajă. Bine, cu mine, că nu are cu cine altcineva să se mărite.

Ați stabilit data?

Discutăm despre nuntă de când ne-am cunoscut. Încă nu am căzut de comun acord, dacă va fi nuntă cu invitați sau fără. Când vom cădea de acord, o vom face.

Va fi în Dubai sau în România?

În ce stadiu se afla partea a doua a filmului tău și de ce buget ai nevoie?

Am terminat scenariul, am văzut locațiile, știm unde să filmăm. Sperăm ca în august sau septembrie să începem, iar în acest an să și-l terminăm.

Mai am nevoie cam de 250.000 de euro pentru aceasta.