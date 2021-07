Unde va evolua Cristiano Ronaldo în sezonul viitor. Impresarul portughezului a luat decizia

Cristiano Ronaldo știe unde va evolua sezonul următor. Starul portughez a părăsit Euro 2020 în optimile de finală, unde Portugalia a fost învinsă de Belgia. Cu toate acestea, el a rămas, încă, golgeterul actualei ediții, cu 5 goluri marcate. E la egalitate cu cehul Patrik Shick, dar are avantajul unei pase decisive, criterul folosit de UEFA pentru departajare, în asemenea situații. Acum, după Euro, toată lumea așteaptă să vadă dacă Ronaldo va continua cu Juventus sau nu.

Cristiano Ronaldo era pe picior de plecare de la Juventus, atunci când a ajuns la Euro 2020. Starul portughez a înscris 5 goluri, fiind pe primul loc al clasamentului golgeterilor de la turneul final. Dar naționala Portugaliei, campioana europeană en-titre, a părăsit competiția după înfrângerea în fața Belgiei, din optimi. Acum, a revenit în atenție soarta jucătorului de 36 de ani, câștigător a 5 Baloane de Aur. După un sezon dezamăgitor, la nivel de performanțe ale clubului, Ronaldo a dat semne că se va despărți de „Bătrâna Doamnă”, cu care mai are un an de contract.

După meciul din Cupa Italiei, singurul trofeu cucerit de Juve în acest an, Ronaldo a postat un mesaj ce sugera plecarea de la Torino.

Viaţa şi cariera oricărui jucător de top are urcuşuri şi coborâşuri (…) Trebuie să apreciez tot ce am câştigat în acest an cu Juventus, atât colectiv, cât şi la nivel individual. (…) Cu aceste realizări, mi-am atins un obiectiv pe care mi l-am impus din prima zi în care am ajuns în Italia: să iau titlul, Cupa, Supercupa şi să fiu cel mai bun jucător şi cel mai bun marcator în această ţară minunată, cu jucători extraordinari, cluburi uriaşe şi o cultură fotbalistică aparte. Nimic nu se compară cu sentimentul că mi-am pus amprenta în ţările unde am jucat şi că le-am oferit bucurii fanilor cluburilor pe care le-am reprezentat. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine în această călătorie!”, a scris, printre altele, Cristiano Ronaldo pe rețelele de socializare.