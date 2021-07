Unde și-a dus Mihaela Borcea iubitul în vacanță? A defilat în cel mai mic costum de baie

Mihaela Borcea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei. Acum, fosta soție a lui Cristi Borcea a plecat într-o vacanță exotică alături de partenerul ei.

Mihaela Borcea se distrează de minune în Zanzibar, acolo unde a plecat alături de iubitul ei, Sorin Rap, bărbatul alături de care și-a refăcut viața după divorțul de fostul soț.

Cei doi au plecat împreună cu câțiva prieteni în Zanzibar, acolo unde pare să se simtă extrem de bani. Ea a postat și o fotografie alături de partenerul ei.

Chiar dacă e trecută de prima tinerețe, Mihaela Borcea se distrează ca la 20 de ani. De altfel, fosta soție a lui Cristi Borcea pare să se simtă de minune în corpul ei.

La 51 de ani, ea este mai îndrăgostită ca niciodată. Sorin Rap a fost șoferul ei, iar cei doi au ajuns acum să aibă o relație.

„Nu sunt angajat permanent, dar atunci când doamna are nevoie de mine mă cheamă, iar dacă am timp o servesc. Am nevoie de bani ca să-mi întrețin copiii. Mai am un job, iar ăsta este al doilea”, spunea bărbatul, la vremea când lucra pentru Mihaela Borcea.