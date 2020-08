Unde se relaxează ministrul Nelu Tătaru când nu e la Guvern. Cu cine a apărut la un restaurant cunoscut

Imagini de colecţie. Iată unde se relaxează Nelu Tătaru când nu este la Guvern! Alături de cine a apărut Ministrul Sănătăţii la un restaurant celebru?!

Deşi nu se ştiu prea multe despre viaţa personală a lui Nelu Tătaru, iată că au apărut în presa câteva fotografii cu acesta şi familia. Mai exact, Ministrul Sănătăţii a fost surprins atunci când lua masa alături de soţia sa, Rodica, şi băiat, la un cunoscut restaurant din Bucureşti. Se pare că atunci când nu este la Guvern, acesta se dedică familiei, lucru de lăudat. Conform celor de la Cancan.ro, cei trei au savurat un platou mare cu creveţi, într-o atmosferă plăcută.

Puţini sunt cei care au habar cum şi-a întâlnit Nelu Tătaru soţia. Se pare că cei doi se cunosc încă din liceu, unde au fost colegi. Ambii au studiat la Liceul Sanitar din Suceava, apoi au urmat cursurile Facultăţii de Medicină.

“Am fost colegi de liceu, dar n-am fost prieteni. Prieteni am devenit trei ani mai târziu, când eram studenți. Am fost împreună timp de patru ani și apoi am cerut-o în căsătorie. Sunt niște ani de care-mi amintesc cu plăcere. Am cerut-o de soție într-un mod simplu, cu un inel, întrebând-o dacă vrea să fie soția mea. Era un om pe care-l cunoșteam de ani de zile. Ne-am căsătorit la 12 ani de când ne-am cunoscut. Mi-a fost alături tot timpul, îmi este în continuare”, a declarat Nelu Tătaru, la Digi24.